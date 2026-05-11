Nio ha appena scambiato un milione di pacchi batterie in una sola settimana

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La tecnologia delle batterie nei veicoli elettrici è intrinsecamente diversa dal semplice rifornire l'auto di benzina, ma aumentando la velocità di ricarica e le dimensioni dei pacchi batterie, alcune delle prime frustrazioni sono state mitigate.

Il produttore cinese Nio aveva però un'idea completamente diversa. E se, quando il pacco batteria si esaurisce, ci fosse una "stazione di scambio" nelle vicinanze, che sostituisse il pacco vuoto con uno pieno in pochi secondi?

Sebbene inizialmente deriso, visto che le richieste infrastrutturali sarebbero significative per offrire questo su larga scala, sembra che Nio abbia avuto un punto di certo. Come ha riportato InsideEVs, Nio ha dichiarato di aver scambiato un milione di pacchi batteria in una sola settimana, e hanno raggiunto un assurdo numero di 100 milioni di scambi da quando è nata l'iniziativa.

Le stazioni di scambio di quinta generazione sono in fase di distribuzione in Cina, che detiene ancora la stragrande maggioranza dei 100 milioni di swap, ma resta comunque una tecnologia interessante, che sembra crescere in popolarità, piuttosto che cadere nell'oblio.

Abbiamo dato un'occhiata a uno dei modelli Nio in EV Hour qualche anno fa, e potete guardarlo qui sotto.