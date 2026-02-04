HQ

"Così, le nostre paure purtroppo si sono avverate in parte. Invece di stringere ciò che era già stato fatto, lo sviluppatore ha aggiunto ancora più sistemi di gioco sopra una già notevole montagna di piatti sporchi e l'aumento delle funzionalità è diventato una preoccupazione. Pensiamo che un'avventura più focalizzata avrebbe reso l'esperienza complessiva più forte, perché è comunque molto divertente combattere con gli Yokai, battere un samurai intelligente in un duello, ammirare il numero folle di animazioni complesse viste durante una battaglia, o semplicemente restare a bocca aperta davanti alla vista dei Guardiani Spiriti splendenti. Molti dei sistemi del gioco dovrebbero, in teoria, rendere un'ottima avventura samurai, tuttavia è gravata dalla propria complessità, rendendo più difficile che mai comprendere e onorare Nioh 2 per quello che è."

Così Stefan ha concluso la sua recensione di Nioh 2 sei anni fa, e ho detto cose molto simili nella mia recensione in Norvegia. Sembrava che gli sviluppatori fossero d'accordo, perché il Team Ninja ha concluso quell'anno dichiarando che volevano almeno prendersi una pausa da Nioh. Il loro ritorno al franchise significa che gli sviluppatori hanno trovato qualcosa di nuovo ed entusiasmante che giustifica un terzo gioco? Purtroppo no.

Voglio comunque iniziare essendo positivo. Nioh 3 è ancora, come Alex aveva detto nella sua anteprima a dicembre, piuttosto divertente da giocare. Chi di noi apprezza il combattimento nei primi due giochi si divertiremo comunque questa volta, dato che la sensazione è molto simile con qualche miglioramento e modificamento.

La differenza più notevole è la possibilità di passare senza soluzione di continuità tra lo stile samurai e quello ninja. Samurai è praticamente esattamente lo stesso di prima, mentre Ninja è più veloce e usa meno stamina in cambio di non riuscire a recuperare usando il tradizionale impulso Ki. Pensalo come un modo più veloce per cambiare equipaggiamento e abilità, il che rende anche più facile e fluido adattarsi ai diversi scenari durante i combattimenti. Un'opzione piacevole, anche se non cambia tanto quanto il marketing vuole far credere quando le tre posizioni dello stile samurai continuano a offrire idee simili.

Ed è qui che devo sottolineare ciò che mi dà più fastidio di Nioh 3: sembra semplicemente che gli sviluppatori abbiano deciso di aggiungere altro invece di migliorare ciò che già c'era. Lo capirai subito da solo, perché la grande maggioranza dei nemici è esattamente uguale. Design, animazioni, attacchi e suoni sono estremamente simili, se non addirittura copie di Nioh e Nioh 2. Questo avrebbe potuto facilmente essere scambiato per un'espansione, considerando quante volte ho avuto déjà vu. Fare riferimento alle esperienze precedenti può essere davvero divertente ogni tanto, ma affidarsi apertamente a esse rovina il divertimento. Chi di voi ha finito Nioh e/o Nioh 2 potrà sconfiggere la maggior parte dei nemici senza nemmeno guardare grazie a averlo fatto centinaia di volte prima. Invece di essere stupito e nervoso vedendo un nuovo nemico misterioso, mi sono ritrovato seduto lì in modalità automatica. Ci sono passato, l'ho fatto.

Certo, poter contrastare attacchi imbloccabili sincronizzando correttamente i tuoi cambi di stile è interessante, perché ti rende anche più forte o più veloce, ma manca l'impatto - sia in termini di gameplay che di presentazione - dei migliori sistemi di parata del settore (incluso quello abbastanza soddisfacente di Nioh 2 per qualche strano motivo). Mi fa pensare che sia stato un cambiamento per il gusto di cambiare.

Avere aree più grandi e aperte avrebbe potuto anche alleviare alcuni di questi problemi, quindi è deludente che le paure di Alex nell'anteprima fossero giustificate. Queste aree sono praticamente il gioco che mette insieme le mappe classiche invece di separarle con schermate di caricamento e simili. I fan della serie di solito sapranno esattamente dove sono nascosti i collezionabili, come sorprendere i nemici e quando un idiota ti aspetta di "sorprenderti" dal soffitto.

Team Ninja cerca di ravvivare il gioco includendo elementi in stile Metroidvania, come aree chiuse dietro abilità di Guardiano Spirituale che acquisirai più avanti nella storia e missioni secondarie che richiedono di fare qualcos'altro prima di diventare disponibili. Il problema è che è come aggiungere un pezzo di pepperoni a una pizza che hai già mangiato più volte. È stato modificato? Sì. Fa differenza? No. Per citare la recensione di Nioh 2 di Stefan: "Invece di rafforzare ciò che era stato fatto prima, lo sviluppatore ha impilato ancora più sistemi di gioco sopra una già notevole montagna di piatti sporchi."

Poi abbiamo il fatto che la terza volta non è la scelta giusta per il sistema di bottino. Sembra che Stefan e io facciamo parte della minoranza che pensa che Nioh 2 ci abbia dato troppe spade, elmi, amuleti e qualunque cosa sia, perché dice qualcosa quando puoi portare 2.000 pezzi di equipaggiamento e probabilmente avrei superato dopo un paio d'ore se non avessi sospettato cosa stava per arrivare e non avessi venduto/smontato/offerto il 90 percento di quello che ho ricevuto. Forse ne avrei tenuto una parte se più ricompense per uccidere nemici e trovare forzieri fossero state migliori o almeno più simili a quelle che avevo già equipaggiate, ma ottenere oggetti di qualità bianca normale dopo 60+ ore quando tutto ciò che possiedi è viola mi fa pensare a una cosa semplice che riflette la maggior parte di Nioh 3: Quantità più che qualità.

Potrei continuare a farti perdere tempo elencando i diversi modi in cui Nioh 3 vuole dare a chi pensa che il valore di un gioco si basi sulle ore giocate ciò che desidera, ma rendiamo felice la generazione TikTok rendendolo breve e semplice. Nioh 3 è semplicemente un buon gioco perché è più Nioh e Nioh 2 con qualche scattata extra di stili di gioco diversi, qualche nuovo nemico, ambienti più grandi e qualche piccolo aggiustamento al gameplay. Chi di voi cerca solo altro Nioh/Rise of the Ronin/Wo Long: Fallen Dynasty sta ottenendo proprio questo. Tutti gli altri dimenticheranno che è uscito anche solo quando inizieranno i premi Game of the Year a dicembre, perché esagererò un po' dicendo che questo è ciò che l'AI avrebbe creato se le avessi chiesto di sviluppare Nioh 3. Quello che nove anni fa pensavamo fosse fantastico viene riutilizzato con qualche modifica più orientata al mainstream in un mondo più grande. Non è male, perché questo rende Nioh 3 un buon gioco. È semplicemente noioso e ripetitivo quando il genere è migliorato e molto migliore dal 2017.