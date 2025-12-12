Nioh 3 avrà una nuova demo il 29 gennaio

HQ

Sebbene i Game Awards ci offrano spesso anticipazioni per progetti ancora lontani, a volte ci ricordano titoli in arrivo quasi a portata di mano. Nioh 3 è uno di questi giochi, che ci mostra un nuovo gameplay in vista del suo lancio a febbraio.

Abbiamo potuto vedere alcune battaglie con boss, scene della storia e altro ancora. Inoltre, abbiamo saputo che Nioh 3 avrà una nuova demo su PS5 e PC il 29 gennaio, nel caso vogliate infilare qualche ora in più di pratica prima del lancio del gioco.

Guarda il trailer dei The Game Awards qui sotto: