Sembra che sia più deluso da Nioh 3 rispetto alla maggior parte delle persone, quindi sono solo felice di dire che il Team Ninja continuerà a fare ciò che sa fare meglio.

Lo dico perché l'editore Koei Tecmo mi ha inviato un comunicato stampa che rivela che Nioh 3 ha venduto più di 1 milione di copie dal lancio di due settimane fa, il che lo rende il gioco più venduto della serie. Questo significa anche che la serie ha venduto complessivamente oltre 10 milioni di copie.

Il successo del gioco non dovrebbe sorprendere molto, dato che anche la demo è stata scaricata da oltre un milione di giocatori prima del lancio dell'intero gioco. Questo, oltre alle molte altre recensioni positive evidenziate nel trailer qui sotto, ha sicuramente contribuito Nioh 3 a battere record per la serie.