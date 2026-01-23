Nioh 3 mostra nuovi combattimenti, combattimenti con boss e altro ancora in un trailer di gameplay esteso

HQ

Anche se mancano solo due settimane da oggi fino all'uscita di Nioh 3, se vuoi rendere l'attesa un po' più facile, Koei Tecmo e Team Ninja hanno mostrato ben 17 minuti di gameplay dal prossimo titolo action/avventura.

I giocatori Alpha conosceranno alcune aree e nemici mostrati, ma ci sono anche molte cose completamente nuove anche per questo umile vecchio editor che è riuscito a giocare un po' a Nioh 3 qualche mese fa. Anche se gli scorci di aree e cutscene non bagliono a rovinare nulla della storia di Nioh 3, ciò che abbiamo qui sono i doppi stili di combattimento offerti in Nioh 3.

È possibile semplicemente scatenarsi con le posizioni Samurai o Ninja e finire il gioco, ma Nioh 3 chiaramente vuole che tu cambi ogni tanto. Alcuni boss, specialmente i nemici più difficili in aree come i Crogioli, richiedono di cambiare posizione per schivare i loro attacchi. Quindi, se vuoi un aiuto visivo su come funziona esattamente, ti conviene dare un'occhiata al video qui sotto: