Nippon Ichi boss: I giochi a carte chiave di gioco vendono altrettanto bene quanto le cartucce vere e proprie

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C'è stata molta insoddisfazione quando è stato lanciato Switch 2 a causa delle cosiddette Game Key Card, che sono cartucce che non contengono i giochi stessi, ma solo una chiave che permette di scaricarli. Questo significa che, a lungo termine, sono vulnerabili quanto i giochi digitali, e se un server si guasta, sei sfortunato a meno che tu non abbia già scaricato il titolo.

Ancora oggi, oltre un anno dopo, fa notizia ogni volta che un publisher sceglie di usare le Game Key Card invece dei giochi "veri" (dove il titolo è effettivamente memorizzato sulla cartuccia, quindi i giochi funzionano indipendentemente dalla connessione internet o dai server). Quindi queste lamentele significano che nessuno le compra?

Durante il recente PAX West 2026, RPG Site ha avuto l'opportunità di parlare più in dettaglio con Kenzo Saruhashi, responsabile di Nippon Ichi Software (nota soprattutto per la serie Disgaea), e gli ha chiesto informazioni sulle vendite delle Game Key Card. La sua risposta difficilmente piacerà ai critici delle Game Key Card: "Attualmente, non vediamo differenze nelle vendite tra loro."

In breve, ai consumatori non sembra importare; sono altrettanto propensi ad acquistarle quanto a comprare cartucce fisiche per giochi. Per essere onesti, però, va notato che le Game Key Card hanno un enorme vantaggio rispetto ai giochi digitali: le possiedi davvero, il che significa che puoi rivenderle.

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