Nissan mette fine ai nuovi piani per i veicoli elettrici e costruisce invece una nuova piattaforma V6

HQ

Poco dopo il fallimento della fusione Nissan-Honda, il colosso automobilistico giapponese ha annunciato che avrebbe puntato a sviluppare almeno tre nuovi modelli di auto elettriche, che ora sono stati messi in attesa e messi in naftalina, secondo il CEO di Nissan of America Christian Meunier.

Il mercato non è affamato di altri veicoli elettrici ora, dice, il che significa che ora puntano a costruire nuove auto con una linea ibrida, in cui un V6 di nuova concezione sarà integrato da batterie. La prima auto a ospitare questo propulsore sarà la nuova Xterra, che verrà lanciata nel 2028. La nuova Nissan Xterra sarà costruita nello stabilimento americano di Nissan a Canton, Mississippi. Questo tramite Bloomberg.