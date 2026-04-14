Nissan rivela il Juke radicalmente ridisegnato come EV

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La Nissan Juke è con noi da secoli, ma ora sta entrando in una nuova era elettrica con un radicale nuovo restyling.

Il nuovo Juke EV sarà prodotto nel Regno Unito presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, rappresentando una parte chiave della spinta del marchio verso l'elettrificazione in Europa, come dichiarato da Auto Car.

Visivamente, è qui che le cose si fanno interessanti. Il design prende forte ispirazione dal folle concetto Hyper Punk, portando superfici affilate in stile origami e un aspetto volutamente divisivo.

Sotto di lui, il Juke passerà a una piattaforma EV dedicata condivisa con altri modelli, probabilmente portando una maggiore presenza e un'autonomia migliorata rispetto all'auto di oggi. Le specifiche esatte sono ancora nascoste.

La produzione dovrebbe accelerare presto, in vista della finestra di lancio 2026-2027, e potete vedere le immagini qui sotto.