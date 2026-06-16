Nissan svelerà ufficialmente la nuova Skyline questo inverno

HQ

Sappiamo da tempo che Nissan sta lavorando a una rinascita di Skyline, un atteso ritorno per il leggendario sotto-marchio, che mancava da tempo.

Come riporta Motor1, il CEO di Nissan Ivan Espinosa ha confermato che la Skyline di nuova generazione farà il suo debutto ufficiale questo inverno. Ancora più impressionante, il nuovo modello fu sviluppato in soli 26 mesi.

Secondo Espinosa, Nissan ha raggiunto un ciclo di sviluppo drasticamente più breve grazie all'uso di strumenti di progettazione assistiti dall'IA, test digitali avanzati e processi produttivi più efficienti. L'azienda spera che questo approccio le permetta di rinnovare la propria gamma molto più rapidamente rispetto al passato.

La nuova Skyline rimarrà una berlina sportiva a quattro porte e si prevede che manterrà una configurazione tradizionale a trazione posteriore. A quanto pare, sarà equipaggiato con una versione aggiornata del V6 biturbo da 3,0 litri di Nissan, potenzialmente con una potenza fino a 450 cavalli.

Per ora c'è solo un teaser, che potete vedere qui sotto.