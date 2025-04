Nitro Gen Omega in accesso anticipato questa primavera

Nitro Gen Omega, il sandbox RPG tattico a turni di Destinybit e Amplifier Studio, verrà lanciato in accesso anticipato questa primavera.

La finestra di rilascio è arrivata come parte del Galaxies Showcase di stasera, che ha visto emergere un nuovo trailer per Nitro Gen Omega, che mette il giocatore sulla sedia del regista della propria avventura anime mecha. Combinando combattimenti a turni con un mondo aperto e molte attività a cui prendere parte quando non si sta pilotando un mech, Nitro Gen Omega ha un mix di gameplay interessante e unico.

Avrai quattro piloti contemporaneamente all'interno del tuo mech, ma i nuovi piloti verranno generati proceduralmente man mano che completi i contratti nel mondo aperto. La morte è permanente per i tuoi piloti, però, quindi potresti non volerti affezionare troppo. L'equipaggio, le loro relazioni e le scelte di personalizzazione che fai con il tuo mech influenzeranno il modo in cui combatti. Al momento è disponibile una demo su Steam, in cui puoi dare un'occhiata al gioco se sei interessato.

Altrimenti, dai un'occhiata al trailer qui sotto e tieni gli occhi aperti per il lancio di Nitro Gen Omega questa primavera. Essendo già nella stagione primaverile, immaginiamo che questo significhi che non siamo lontani dal vederlo entrare in accesso anticipato.