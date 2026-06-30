Nivalis sarà rinominato Nivalis Nights e il suo rilascio è previsto per il 29 settembre

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Quando è stato presentato per la prima volta nel 2021, molti di noi pensavano che Nivalis, il life sim di Ion Lands (creatori di Cloudpunk), non ci avrebbe messo molto a raggiungerci, ma da allora è stato praticamente silenzioso, e molti di noi pensavano che potesse essere caduto vittima delle difficili circostanze che attualmente affronta l'industria. Fortunatamente, non è stato così, e Nivalis sta ora riemergendo come Nivalis Nights e conferma che il rilascio è previsto su PC tramite Steam (sarà disponibile anche sull'Epic Games Store, ma in un secondo momento) il 29 settembre.

"Come studio indipendente, sviluppare questo gioco ha significato superare ostacoli che non avevamo mai affrontato prima, e siamo enormemente grati alla nostra comunità per la loro pazienza negli ultimi cinque anni", afferma Marko Dieckmann, direttore creativo di ION LANDS. "Oggi siamo felici di poter finalmente confermare la nostra data ufficiale di uscita, e non vediamo l'ora che i giocatori si immergano nel gioco, incontrino Ava e scoprono il fascino eccentrico della città."

Nivalis Nights ti mette nei panni di un addetto a una bancarella di noodles in una città distopica di neon e notti di pioggia perpetua, e passerai dal gestire un'attività umile e discreta a costruire un potente impero commerciale mentre esplori i segreti di una città che non dorme mai. Ma se non vuoi scalare la scala aziendale, puoi anche semplicemente vagare per le strade affollate e decorare la tua casa, molti piani sopra le nuvole.

Dai un'occhiata al nuovo trailer di Nivalis Nights e ad alcuni nuovi screenshot qui sotto.