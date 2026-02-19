NLC risponde alle critiche: "Abbiamo commesso errori e ne assumiamo la responsabilità"

HQ

Nonostante il Campionato del Nord League of Legends sia stato il luogo in cui Los Ratones sono cresciuti ed evoluti fino a diventare una potenza EMEA, la European Regional League con sede nel Regno Unito e nei paesi nordici ha subito molte critiche ultimamente per decisioni e fallimenti recenti.

Ci sono notizie secondo cui la lega non ha pagato chi è stato impiegato per essa, e allo stesso modo alcuni cambiamenti che l'hanno portata ad allontanarsi da una configurazione tradizionale di trasmissione non sono stati apprezzati.

Ora il NLC ha rilasciato una dichiarazione in cui commenta molte di queste aree, sottolineando di aver "commesso errori, e noi ne assumiamo la responsabilità."

Parlando delle preoccupazioni relative ai pagamenti, la NLC spiega di aver avuto difficoltà con i finanziamenti ma da allora ha ottenuto un sostegno finanziario, da qui i pagamenti in ritardo per chi aveva ricevuto le commissioni promesse.

Allo stesso modo, la NLC esprime di sapere che il cambiamento di formato e impostazione è andato troppo oltre e che sta rivalutando per dopo la Winter Split. Il NLC afferma: "Nelle prossime settimane, ci sposteremo verso un approccio più tradizionale alla trasmissione mentre valutiamo la strada migliore da seguire."

La dichiarazione si conclude con la NLC che riafferma il proprio impegno per la seconda divisione competitiva League of Legends, concludendo: "Impariamo, siamo impegnati - e commetteremo errori."