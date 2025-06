No, I'm not a Human Anteprima: creature inquietanti e maledette mettono alla prova la tua coscienza

Papers, Please è un gioco che potrebbe essere definito un vecchio classico ormai. In qualità di guardia di frontiera, decidi chi è autorizzato a entrare nel paese immaginario di Arstotzka. Persone in difficoltà in fuga dalla guerra e tu sei il boia che timbra sui loro passaporti l'esito del loro destino. Papers, Please non è solo dannatamente oscuro e tragico, ma anche un gioco fantastico ed elegante. Quindi non c'è da stupirsi che ci saranno altri giochi dello stesso tenore. Giochi che prendono in prestito, si contorcono e fanno le loro cose con le meccaniche di base di Papers, Please. Not Tonight e Strange Horticulture hanno fatto cose simili, ma la domanda è se l'imminente No, I'm not a Human non sia il gioco che abbraccia e sviluppa ciò che Papers, Please ha fatto così bene.

Il vicino bussa alla porta e ti dice di non far entrare nessuno di cui non ti fidi. Inoltre, non devi mai dire di essere solo. Un'eruzione solare insolitamente grande ha fatto sì che non si possa uscire durante il giorno perché fa troppo caldo e di notte i visitatori vagano intorno. I visitatori assomigliano al resto di noi, ma sono pericolosi e qualunque cosa tu faccia, non vuoi farli entrare in casa tua. Se hai compagnia, rimarranno fuori, ma se sei solo, irromperanno ad ogni costo. In altre parole, non puoi essere solo, ma non vuoi davvero far entrare nessuno. Una situazione a dir poco difficile.

Il mio istinto dice: "No, non voglio farti entrare".

Ma cosa fai quando bussano alla porta ogni sera? Cosa fai quando un bambino solo se ne sta in piedi nel patio a implorare il tuo aiuto? Ancora una volta, stai tenendo tra le mani la vita di estranei - proprio come in Papers, Please - ma qui la morte è più tangibile e più vicina alla vita. Sai che chi bussa alla tua porta ha bisogno di protezione dal sole durante il giorno, quindi se non lo lasci entrare, sai cosa gli succederà.

Ogni mattina i notiziari parlano dei Visitatori. Il primo giorno dichiarano che i Visitatori hanno denti bianchissimi, impeccabili e dritti. Il giorno dopo dicono di avere della terra sotto le unghie, segno che si sono scavati dal terreno. Ogni giorno, le notizie offrono un'altra caratteristica e con loro nella tasca posteriore, devi interrogare coloro che hai fatto entrare per eliminare completamente la possibilità che qualcuno di loro sia un Visitatore.

I notiziari del mattino contengono informazioni importanti per aiutarti a sopravvivere.

Alcune delle persone che bussano alla tua porta non vuoi farle entrare. Devi seguire il tuo istinto lì. Ma quando c'è una mamma con il suo bambino in piedi fuori dalla porta, che piange e spiega che il bambino è l'unico figlio che le è rimasto, non puoi rifiutargli l'ingresso, semplicemente non puoi. Ma poi devi iniziare a fare domande. Hai sei domande da porre ogni giorno. Chiedi loro di mostrarti i loro denti o le loro mani. Il problema è che anche le persone comuni possono avere denti sbiancati, perfetti e unghie sporche. Quando decidi di premere il grilletto? Quand'è che la persona che hai scelto di mettere al sicuro dentro di te perde la sua umanità? Chi di loro è il Visitatore? Non lo è nessuno di loro?

Tutte queste domande portano all'ansia. Cosa è giusto e cosa è sbagliato? Chi sei tu per decidere sulla vita degli altri? Una volta che decidi di premere il grilletto e lasciare che un colpo alla fronte sopprima una persona che sospetti essere un Visitatore, non saprai se hai fatto la cosa giusta o se hai semplicemente privato la vita di un essere umano innocente. È qui che No, I'm not a Human brilla. Tanti dilemmi morali e nessuna risposta. Devi solo ingoiare la consapevolezza che quello che hai appena fatto potrebbe essere stato sbagliato, ma allo stesso tempo sperare che le tue vibrazioni e i segnali che hai visto ti abbiano guidato nella giusta direzione.

È importante mantenere la calma e porre le domande giuste.

No, I'm not a Human uscirà questo autunno e non vedo l'ora di conoscere l'intera storia. Non è un gioco che ti fa sentire bene: tutto, dal design alla musica alla storia, è straziante e nero come la pece. Ma anche queste esperienze sono necessarie. Il mezzo del gioco dà il meglio di sé quando gioca con la tua coscienza e le tue emozioni. No, I'm not human ha certamente deciso di non diffondere alcuna vibrazione positiva, ma morte, miseria, paura e ansia sono le parole d'ordine. Se senti di aver bisogno di sentirti un po' peggio, ti consiglio vivamente di scaricare la demo su Steam in attesa del rilascio della versione completa.