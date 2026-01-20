Tendenza 'No LeBron' su X dopo la prima assenza di James nell'NBA All-Star dal 2004

HQ

La NBA ha annunciato i 10 titolari della squadra All-Star che parteciperanno al prossimo All-Star Game il mese prossimo, e quando i fan hanno visto la lista, qualcosa è diventato virale su X: "No LeBron". Per la prima volta dal 2004, LeBron James non è stato scelto nella lista All-Star, che seleziona i dieci migliori giocatori NBA (o almeno i dieci più popolari) come scelti da tifosi, giocatori e media.

LeBron James è stato scelto ogni anno tra i dieci migliori giocatori degli All-Stars. L'anno scorso è stato scelto, ma non ha giocato a causa di un infortunio. In questa stagione, avendo compiuto 41 anni, James gioca ancora molto meglio di chiunque alla sua età, ma gli manca la contemptina, saltando prima le prime 14 partite a causa della sciatica, e poi giocando ogni altra partita, cosa che attribuisce alla sua età.

Tuttavia, LeBron James potrebbe ancora essere scelto come giocatore di riserva per la partita NBA All-Star, che sarà annunciata il 1° febbraio. I tifosi rappresentano il 50% dei voti, mentre i giocatori NBA attuali e una commissione media contano il 25% ciascuno.

Dieci giocatori All-Star NBA della stagione 2025/26:

Conferenza Est



Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks



Jaylen Brown | Boston Celtics



Jalen Brunson | New York Knicks



Cade Cunningham | Detroit Pistons



Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers



Conferenza Ovest



Stephen Curry | Golden State Warriors



Luka Dončić | Los Angeles Lakers



Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder



Nikola Jokić | Denver Nuggets



Victor Wembanyama | San Antonio Spurs



La partita NBA All-Star 2026 si terrà il 15 febbraio in casa dei Los Angeles Clippers, utilizzando un formato Team World vs. Team USA, a seguito delle critiche rivolte all'edizione dello scorso anno. Pensi che LeBron James entrerà in partita?