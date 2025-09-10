No, non è un pesce... E' il nuovo Apollo Evo

HQ

Vi ricorderete l'aggressiva Apollo Intensa Emozione, l'hypercar tedesca con V12 aspirato da 782 cavalli che usciva circa otto anni fa? Ora i pazzi tedeschi sono tornati con un ulteriore sviluppo di quell'auto, che hanno scelto di chiamare Evo. Il V12 centrale offre questa volta 789 cavalli, ha una cilindrata di 6,3 litri e considerando che l'Evo pesa solo 1300 chilogrammi, è ovviamente un mascalzone veloce, questo. Lo 0-100 Km/h viene completato in 2,7 secondi e al momento non sappiamo nulla né sul prezzo né su quando verrà rilasciato.