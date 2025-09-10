Auto
No, non è un pesce... E' il nuovo Apollo Evo
Il produttore tedesco di hypercar Apollo colpisce ancora otto anni dopo aver rilasciato la furiosa Intensa, con la versione aggiornata chiamata Evo...
HQ
Vi ricorderete l'aggressiva Apollo Intensa Emozione, l'hypercar tedesca con V12 aspirato da 782 cavalli che usciva circa otto anni fa? Ora i pazzi tedeschi sono tornati con un ulteriore sviluppo di quell'auto, che hanno scelto di chiamare Evo. Il V12 centrale offre questa volta 789 cavalli, ha una cilindrata di 6,3 litri e considerando che l'Evo pesa solo 1300 chilogrammi, è ovviamente un mascalzone veloce, questo. Lo 0-100 Km/h viene completato in 2,7 secondi e al momento non sappiamo nulla né sul prezzo né su quando verrà rilasciato.