No, non esiste un nono episodio segreto di Stranger Things

Ansia da separazione? Sembra certamente che molti fan abbiano difficoltà a lasciar andare Stranger Things dopo l'ottavo e ultimo episodio andato in onda il giorno di Capodanno.

Nel vero spirito di internet, molte strane teorie si sono radicate, la più forte delle quali è nota come Conformity Gate, dove i fan sostengono che la serie in realtà non sia mai finita — e che verrà rilasciato un nono episodio segreto.

Secondo la teoria, il finale ufficiale era un'illusione creata da Vecna, e invece il vero finale sarà mostrato come nono episodio il 7 gennaio su Netflix. I fan dicono di aver trovato diversi dettagli nel "finale di stagione" che supportano questa teoria. Da dettagli strani a date criptiche.

Tuttavia, ora sembra che la stessa Netflix abbia posto fine alle teorie del complotto condividendo sul social il testo "TUTTI GLI EPISODI DI Stranger Things STANNO ORA IN RIPRODUZIONE, il che segnala chiaramente che la serie è stata pubblicata per intero.

Invece, i fan dovranno accontentarsi del documentario che uscirà il 12 gennaio, che ci darà la possibilità di vedere come è stata creata l'ultima stagione.

Hai seguito le teorie del Porte della Conformità?