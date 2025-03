No One Lives Forever remaster è un progetto da sogno per Night Dive Studios

Non c'è dubbio che Night Dive Studios sia uno dei migliori del settore quando si tratta di riportare in vita vecchi classici obsoleti, e internamente sono stati a lungo molto interessati a rimasterizzare il classico di culto No One Lives Forever. Qualcosa a cui è stata data rinnovata priorità con la sfortunata chiusura di Monolith. Nonostante i precedenti ostacoli dovuti a complesse questioni di diritti, Nightdive rimane ottimista e il capo dello studio Stephen Kick ha recentemente dichiarato in un'intervista che non smetteranno mai di combattere.

"Non mollare mai. Non ci arrendiamo".

Ricordi i giochi NOLF e quali sono i tuoi ricordi preferiti?