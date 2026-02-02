HQ

La ricerca della perfezione è qualcosa che immagini molti registi cerchino di evitare, soprattutto man mano che crescono. Cercare di rendere ogni film un capolavoro semplicemente non funzionerà, come in ogni impresa creativa è certo che rovinerai il bene almeno in alcuni ambiti, almeno nella ricerca del grande. Tuttavia, il regista di Oldboy e amatore regista coreano ha deciso di realizzare il suo capolavoro con No Other Choice, e sembra che ci sia quasi riuscito.

Quando il veterano della carta Man-Su perde il lavoro dopo 25 anni di lavoro nella sua ex azienda, scopre che il mondo del lavoro è cambiato. Il settore della carta in particolare è un mercato estremamente competitivo e, dopo più di un anno passato a cercare di tornare a questa professione di nicchia, Man-Su è al limite. Con il futuro della sua famiglia, della sua casa e dei suoi Labrador retriever in gioco, Man-Su si rende conto che farà di tutto per trovarsi un altro lavoro, anche se questo significa eliminare definitivamente la concorrenza.

L'introduzione per No Other Choice è altrettanto allettante come il resto del film. Basato sul romanzo The Axe di Donald Westlake, Park Chan-Wook ci conduce attraverso poco meno di due ore e mezza di capolavoro della commedia nera, lasciandoci ridere, aggrapparci alle sedie per combattere la tensione e chiederci se valga davvero la pena spingersi a così lontano solo per battere un enorme rotolo di carta con un bastone di legno.

Questo è un elemento della storia che il film affronta in modo brillante. Man-Su potrebbe dire di fare tutto questo per la sua famiglia, per il loro futuro, e si può sostenere che sia più adatto a lavorare nell'industria cartacea, ma alla fine esistono altri lavori. Non per il nostro protagonista, però, né per nessuno dei suoi concorrenti. La documentazione per la specialità è il loro sogno, uno che non lasceranno morire per quante candidature inviino, né quante volte debbano prostrarsi davanti a un tribunale di dirigenti disinteressati in colloqui imbarazzanti. Nel mondo di oggi, è troppo facile pensare a qualsiasi carriera che non porti fama o fortuna come qualcosa che non valga la pena di avere, ma il costante promemoria che lavorare in fabbrica con carta liscia come la seta è l'obiettivo finale mi ha tenuto immerso nel percorso di Man-Su. La passione è contagiosa, ed è qualcosa che viene generosamente trasmesso nel lavoro sui personaggi e nella regia di Park Chan-Wook per tutto il film No Other Choice.

Lee Byung-hun è semplicemente straordinario nel ruolo di Man-Su. In parte patetico, incredibilmente divertente e completamente determinato, è impossibile pensare a un attore che avrebbe potuto fare meglio questo dopo aver visto No Other Choice. Dalle inflessioni della sua voce ai minimi movimenti del volto, Lee Byung-hun diventa un uomo trasformato per tutto il film. Neanche nel senso oscuro che ci si aspetterebbe in futuro nei shorts e nei montaggi di TikTok, ma semplicemente aumenta la sua interpretazione per assicurarsi che commedia, dramma, elementi thriller funzionino tutti nel loro modo bello e accopposto. Son Ye-jin fa un lavoro incredibile nel ruolo di Mi-ri, moglie di Man-Su, e Yeom Hye-ran è assolutamente divertente come Ah-ra, ma la maggior parte di No Other Choice è posta sulla schiena di Lee Byung-Hun, che lo porta senza sforzo.

Anche con le sue interpretazioni e la storia avvincente, No Other Choice sembra che non impressionerebbe nemmeno la minima se non fosse per la fotografia di questo film. Kim Woo-hyung è il merito della ripresa qui, e ragazzi, merita davvero una pacca sulla spalla. Le inquadrature di questo film lo portano da un film molto, molto buono a uno che sembra un classico istantaneo. Qui va evidenziato anche il lavoro editoriale di Kim Sang-bum e Kim Ho-bin. Le immagini in No Other Choice sono bellissime, esilaranti e a volte sfiorano il camp, ma uniscono la portata della storia, mettono in risalto i momenti minori in modo meraviglioso e hanno portato l'ultimo film di Park Chan-wook al livello di capolavoro previsto.

Se non fosse per una parte centrale leggermente cadente e un finale che si potrebbe concepire come un po' piatto, No Other Choice per me sarebbe un perfetto 10. Consideralo un 9,5, se vogliamo, una raccomandazione calorosa se mai ce n'è mai stata una, dato che questo film potrebbe essere il mio film preferito uscito nel 2025. Un'opera di finzione che racchiude perfettamente il senso di occupazione e il terrore della corsa al sacco di oggi, una brillante commedia nera con interpretazioni indimenticabili, e un bellissimo pezzo di media visivo che i registi dovrebbero iniziare a studiare ieri.