No Rest for the Wicked 1.0 viene lanciato a ottobre 2026

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I giocatori PC stanno scavando nell'action RPG dark fantasy di Moon Studios da più di due anni, ma se avete solo una console, o volevate semplicemente aspettare che il gioco fosse completamente disponibile per provarlo, finalmente abbiamo una finestra di uscita per la versione 1.0. Come confermato allo State of Play di stasera, arriverà a ottobre.

Come previsto, la versione finale di No Rest for the Wicked porterà una vasta gamma di contenuti aggiuntivi. Vedremo più contenuti di endgame, un riepilogo della narrazione e ancora di più a ottobre. Purtroppo, non abbiamo ancora una data precisa, ma c'è tutto il tempo tra qui e ottobre affinché Moon Studios ci entusiasmi per l'uscita finale di No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked verrà lanciato per PS5 e Xbox Series X/S a ottobre. Ora è disponibile su PC. Si vocifera di una versione per Nintendo Switch 2, ma non è ancora stata confermata.