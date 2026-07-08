No Rest for the Wicked ha ora superato i due milioni di copie vendute

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Sebbene l'interesse per il gioco sembrasse iniziare un po' meno intensamente di quanto Moon Studios avrebbe voluto, lo sviluppatore di Ori ha raccolto molti frutti per lo stato attuale e i piani per No Rest for the Wicked nel 2026.

A fine aprile, è stato confermato che il gioco aveva superato i 1,5 milioni di copie vendute, seguito poco dopo dalla conferma che il progetto sarebbe uscito dall'Early Access e sarebbe stato lanciato nella versione 1.0 a ottobre. Questa notizia sembra aver suscitato molto interesse, dato che ora Moon Studios ha confermato che il gioco ha superato i due milioni di copie vendute.

Sì, in meno di tre mesi, No Rest for the Wicked ha venduto altre 500.000 copie, mettendo il gioco in una posizione confortevole mentre si avvicina alla versione 'completata' questo autunno. Poiché il lancio della versione 1.0 coinciderà anche con l'arrivo delle console su PS5 e Xbox Series X/S, è ragionevole presumere che le vendite aumenteranno quando arriverà quel momento, e forse anche in futuro, qualora la presunta edizione Nintendo Switch 2 dovesse diventare realtà.