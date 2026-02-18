No Rest for the Wicked mostrato in esecuzione su Switch 2

HQ

Con l'avvicinarsi della versioneNo Rest for the Wicked 1.0, sembra che più piattaforme saranno confermate per l'action RPG top-down di Moon Studios. Thomas Mahler ha commentato una possibile versione per Switch 2 lo scorso anno dopo il lancio della console, ma recentemente ha pubblicato un'immagine del gioco in esecuzione sull'ultimo sistema di Nintendo.

Questo post è stato rimosso sui social di Mahler, ma Nintendo Life è riuscito a catturare un'immagine di questo in anticipo. Probabilmente Mahler non era pensato per mostrare la versione Nintendo Switch 2 così presto, e si ipotizza che la sua immagine mostri anche uno devkit, cosa che sarebbe un grande no-no per Nintendo.

Tuttavia, questo sembra quasi confermare che una versione per Nintendo Switch 2 di No Rest for the Wicked è in arrivo, e potrebbe arrivare sia con il lancio della versione 1.0 sia poco dopo. Non c'è ancora una data di uscita per il lancio completo, ma ci aspettiamo che arrivi quest'anno, considerando tutto il clamore che No Rest for the Wicked ha suscitato nelle ultime settimane.