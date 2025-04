No Rest for the Wicked riceverà il suo più grande aggiornamento alla fine di questo mese

HQ

È passato più di un anno da quando Moon Studios, il creatore della serie Ori, ha lanciato il suo ambizioso gioco di ruolo d'azione No Rest for the Wicked su PC come titolo in accesso anticipato. Da allora, il gioco è stato costantemente ampliato e migliorato, e l'ultimo passo in questo sforzo sta ora vedendo il suo più grande aggiornamento in arrivo.

Conosciuto come The Breach, questo aggiornamento sarà disponibile il 30 aprile ed è una cosa eccitante da tenere d'occhio poiché aggiunge più di quasi tutto mentre affronta alcuni elementi di gioco a cui i fan hanno chiesto modifiche. Ciò significa che The Breach offrirà nuove missioni da completare, nuovi nemici e boss da combattere, nuovo bottino da guadagnare, più zone da esplorare e giocare e, naturalmente, un'espansione della campagna.

Con questo in mente e con No Rest for the Wicked che è a buon punto nella sua fase di accesso anticipato a questo punto, ti starai chiedendo se Moon Studios ha intenzione di lasciare il servizio e debuttare presto con il gioco come versione 1.0. Anche se potresti sperare che questo sia più vicino piuttosto che più lontano, non c'è ancora menzione di alcun piano per farlo, il che significa che dovrai accontentarti di The Breach per il momento.

Dai un'occhiata al trailer di The Breach qui sotto per vedere cosa sta portando questo aggiornamento a No Rest for the Wicked.