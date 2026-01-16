No Rest for the Wicked supera il milione di copie vendute

HQ

Inizialmente sembrava che la strada davanti al titolo d'azione Moon Studios ' No Rest for the Wicked potesse essere in salita e accidentata, lo sviluppatore Ori ha proseguito e ha ottenuto grande successo con il titolo in fase di sviluppo.

Dopo essere arrivato in formato Early Access quasi due anni fa, è stato rivelato che il gioco ha superato il milione di copie vendute, nonostante sia ancora in fase di sviluppo e sia disponibile solo su PC tramite Steam.

Questa cifra potrebbe anche essere solo l'inizio di ciò che ci aspetta per No Rest for the Wicked, dato che la prossima settimana arriverà l'atteso aggiornamento cooperativo chiamato Together, il che significa che potrebbe generare un aumento delle vendite tra i fan interessati.

Oltre a questo, non sappiamo ancora quando il gioco uscirà dall'Early Access o allo stesso modo quando potrebbe arrivare sulle console, se mai succederà...