No Sleep for Kaname Date: AI Somnium Files annunciati durante il Nintendo Direct

Il Nintendo Direct per il 27 marzo è appena iniziato, ma abbiamo già un annuncio di gioco nuovo di zecca da guardare. La seconda notizia per la vetrina ha rivelato che molto presto possiamo aspettarci di dover risolvere una serie di nuovi casi, poiché è stato appena rivelato un nuovo gioco AI Somnium Files.

Conosciuto con il nome accattivante di No Sleep for Kaname Date: AI Somnium Files, questo gioco arriverà su Nintendo Switch già il 25 luglio, il che significa che avrai ancora molti motivi per continuare a utilizzare il tuo attuale modello Switch, anche se il suo successore sarà disponibile per allora.