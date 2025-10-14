No, Target e Walmart non smetteranno di vendere Xbox e accessori

HQ

Durante il fine settimana, sono emerse voci secondo cui i giganti americani della vendita al dettaglio Target e Walmart avrebbero smesso di vendere prodotti Xbox, il che sarebbe stato un enorme passo indietro. Il contesto è che in precedenza era stato notato che le catene, in particolare in Europa, lo avevano già fatto in precedenza, e diversi media hanno riferito della questione.

Ciò ha spinto diversi giornalisti americani a verificare la situazione, con Destin Legarie che ha scritto:

"Ho appena chiamato il mio Walmart locale per chiedere se stavano interrompendo o ritirando le scorte Xbox. Hanno detto: 'Almeno per quanto ne so, non ho sentito parlare di svuotare l'inventario o qualcosa del genere. O di essere interrotto". Hanno anche detto che li hanno ancora in magazzino".

Tuttavia, Microsoft ha ora commentato la questione in un comunicato ufficiale a Windows Central per mettere fine a voci e speculazioni, affermando:

"Target e Walmart, tra gli altri rivenditori, rimangono partner impegnati per console, accessori e giochi Xbox".

Considerando che è in arrivo una nuova generazione di Xbox, che si ritiene sia più orientata al PC e anche portatile, sembra ragionevole credere che Xbox continuerà ad essere disponibile nei negozi in futuro, e si spera che ricompaiano anche nei mercati dove attualmente c'è un silenzio quasi totale.