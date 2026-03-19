Noa Lang del Galatasaray si sta riprendendo da un intervento chirurgico riuscito al pollice

HQ

Noa Lang, centrocampista olandese di 26 anni del Galatasaray, si sta riprendendo dopo aver subito un grave taglio durante la partita Liverpool-Galatasatay in Champions League di ieri sera ad Anfield, terminata 4-0 per la squadra locale. Al 76° minuto, Lang continuò a correre per inerzia e si scontrò con la cartella pubblicitaria dello stadio, mettendo la mano dietro il cartellone e causando un grave taglio al pollice destro.

Lang cadde a terra piangendo per un dolore intenso e necessitò di ossigeno prima di essere portato fuori dallo stadio in barella verso l'ospedale, dove fu sottoposto a un intervento chirurgico.

Un selfie con due infermiere che sorridono in ospedale, pubblicato su Instagram ore dopo, contrastava con le immagini orribili della sua ferita, con un taglio profondo al pollice e la mano coperta di sangue. "L'intervento è andato bene! Grazie per tutti i messaggi", ha scritto.

Diverse immagini e video dell'incidente mostrano i cartelloni in pessime condizioni. Lang, internazionale olandese dal 2021, attualmente in Turchia in prestito dal Napoli, ha giocato in precedenza per PSV e Club Brugge.