Noah Centineo nel ruolo del giovane Rambo nel prossimo prequel

Il progetto prequel di Rambo va avanti e ora sembra che Sylvester Stallone abbia, una volta per tutte, passato il suo ruolo iconico a una nuova generazione. Secondo Deadline, le riprese del film, intitolato John Rambo, dovrebbero iniziare entro la fine dell'autunno, e tutti i segnali indicano che Noah Centineo prenderà il ruolo di Stallone.

Centineo è diventato famoso su Netflix con To All the Boys I've Loved Before e da allora è apparso in The Recruit, oltre a interpretare Atom Smasher nel flop di supereroi Black Adam. È anche pronto a recitare nel ruolo di Ken nel prossimo adattamento per il grande schermo di Street Fighter.

John Rambo sarà diretto dal regista finlandese Jalmari Helander, che ha fatto il botto internazionale con Sisu proprio l'anno scorso. La storia si concentrerà su un giovane Rambo e sulle sue brutali esperienze durante la guerra del Vietnam, in altre parole, prima degli eventi di First Blood. Lo stesso Stallone non è coinvolto nel progetto e in precedenza ha detto che avrebbe preferito Ryan Gosling nel ruolo, quindi non è chiaro come si senta riguardo al casting di Centineo. Non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita.

Cosa pensi di Centineo da giovane John Rambo?