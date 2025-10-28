Noah Dettwiler è "stabile ma critico" dopo diversi interventi chirurgici a seguito dell'incidente in Moto3

HQ

Domenica due piloti della Moto3 sono stati coinvolti in un grave incidente: lo spagnolo José Antonio Rueda si è scontrato con lo svizzero Noah Dettwiler nel giro prima della gara. Rueda, recentemente incoronato campione, si ruppe una mano, ma Dettwiler subì ferite molto gravi e rimase privo di sensi quando furono trasportati in aereo in un ospedale di Kuala Lumpur.

Il suo team, CIP Green Power, ha aggiornato le sue condizioni lunedì pomeriggio. Noah ha subito diversi interventi chirurgici che sono andati bene, e secondo i medici è "stabile ma critico".

"Apprezziamo la vostra comprensione e chiediamo che la privacy di Noah e della sua famiglia sia rispettata", si legge nella dichiarazione. "Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto e i vostri messaggi".

Secondo il padre di Dettwiler, ha subito diversi arresti cardiaci nel suo terrificante incidente, apparentemente causato dal fatto che ha dovuto rallentare la sua moto KTM a causa di una potenza tecnica, e Rueda è arrivato da dietro molto più velocemente. Dettwiler, 20 anni, è al suo terzo anno in Moto3.