Noah Dettwiler "non è più critico" e José Antonio Rueda si sta riprendendo bene nel suo compleanno dopo l'incidente in Moto3

Buone notizie dal CIP Green Power Team, che ha rilasciato un nuovo aggiornamento sul pilota della Moto3 Noah Dettwiler, che ha subito un grave incidente poco prima della gara di Moto3 in Malesia domenica scorsa. "Secondo i medici, le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà ad essere monitorato da vicino nell'unità di terapia intensiva".

Secondo quanto riferito, il 20enne pilota svizzero ha subito un problema tecnico con la sua moto KTM e ha dovuto rallentare. Il pilota spagnolo e recentemente campione della Moto3 José Antonio Rueda, che correva molto più veloce (a velocità normale in quella parte del circuito) si è schiantato con Dettwiler da dietro. Dettwiler perse conoscenza e subì "diversi arresti cardiaci". È stato curato con diversi interventi chirurgici in un ospedale di Kuala Lumpur.

Rueda ha riportato ferite, tra cui una mano rotta e lividi ai polmoni. Si sta riprendendo bene, secondo la sua squadra, Ajo KTM, e presto tornerà in Spagna per sottoporsi a un intervento chirurgico. La squadra ha anche augurato buon compleanno a Rueda, che oggi compie 20 anni, e ha inviato forza a Noah, alla sua famiglia e ai suoi amici. "Speriamo di vedervi presto".

L'incidente, ripreso in video, è stato terrificante, e la gara è stata ritardata e successivamente accorciata a dieci giri, ma non cancellata, il che ha portato alcuni piloti della Moto3 e di altre categorie, come Pecco Bagnaia della MotoGP, a criticare l'organizzazione come insensibile, suggerendo che la gara della Moto3 avrebbe dovuto essere cancellata, data la gravità delle condizioni di Dettwiler.