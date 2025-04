Noboa si assicura la rielezione in Ecuador, Gonzalez chiede il riconteggio Il presidente Daniel Noboa rivendica una vittoria decisiva, ma il suo rivale di sinistra contesta i risultati, citando possibili brogli.

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, si è ufficialmente assicurato un mandato di quattro anni dopo aver vinto le elezioni presidenziali, guadagnando oltre un milione di voti in più della sua avversaria di sinistra, Luisa Gonzalez. L'uomo d'affari 37enne Daniel Noboa ha visto il suo sostegno salire al 56%, mentre Luisa Gonzalez ha raccolto il 44%. Nonostante ciò, Gonzalez ha pubblicamente respinto i risultati, definendoli un grottesco esempio di frode e promettendo di chiedere un riconteggio. Tuttavia, l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) ha affermato che la vittoria di Noboa è in linea con le loro osservazioni sul processo di voto. Con il suo mandato che inizierà a maggio, Noboa dovrà affrontare sfide critiche nell'affrontare le questioni economiche e di sicurezza dell'Ecuador.