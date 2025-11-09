Nobody Wants This riceve il rinnovo per la terza stagione

HQ

Nonostante il titolo, chiaramente c'è un grande pubblico per la serie commedia romantica di Netflix Nobody Wants This, poiché ora lo streamer ha rivelato che lo show guidato da Kristen Bell e Adam Brody tornerà per una terza stagione.

Il secondo round di episodi è stato presentato in anteprima solo di recente, ma a quanto pare hanno infranto i loro obiettivi, perché in un articolo di Netflix Tudum, lo streamer afferma che nel 2026 possiamo aspettarci il debutto di un terzo capitolo.

Non ci sono dettagli su che tipo di punti della trama dovremmo aspettarci dalla terza stagione, ma gli showrunner Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan hanno condiviso una dichiarazione.

"Siamo così grati a Netflix e a 20th per averci dato un'altra stagione di Nobody Wants This. Questo lavoro è criminalmente divertente. Lavorare con la talentuosa Erin Foster, questo incredibile cast di talentuosi ed esilaranti professionisti, sceneggiatori straordinari e una troupe incredibile è stata un'esperienza davvero fantastica".

Secondo Netflix, la seconda stagione dello show ha mantenuto il primo posto nelle classifiche televisive inglesi di Netflix per due settimane di fila e ha ottenuto 18 milioni di visualizzazioni nei primi 11 giorni. La domanda ora è se la stagione 3 può raggiungere le stesse alte aspettative.