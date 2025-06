Nobody Wants This torna su Netflix a ottobre

HQ

È stato solo circa otto mesi fa che Nobody Wants This è arrivato su Netflix e sembra aver attirato l'attenzione di molti. Diciamo questo perché il servizio di streaming ha rapidamente dato il via libera a una serie di episodi di follow-up, che chiaramente erano più avanti di quanto molti si aspettassero.

Durante il festival Tudum durante il fine settimana, Netflix ha avuto alcune notizie da condividere sullo show, incluso il fatto che tornerà già a ottobre. Sì, la seconda stagione arriverà circa 13 mesi dopo l'uscita della prima stagione, il che è in netto contrasto con Stranger Things, ad esempio, poiché avremo dovuto aspettare circa tre anni e mezzo tra la quarta e la quinta stagione di quello show.

La data esatta perNobody Wants This la premiere della stagione 2 è fissata per il 23 ottobre e possiamo aspettarci che Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn tornino tutti come parte del cast.