Node: The Last Favor of the Antarii sviluppatore rivela com'è stato lanciare un gioco attorno a Hollow Knight: Silksong

Un lancio ombra può essere emozionante per i fan, ma quando si tratta di un gioco grande come Hollow Knight: Silksong, può essere un po' un colpo per altri sviluppatori indie che lanciano in tempi simili. Node: The Last Favor of the Antarii è un esempio di questo.

Abbiamo incontrato Ramón López, senior modeller e game designer di Laspus Games, che ci ha raccontato un po' dell'esperienza di lancio attorno a Silksong. "È stato rilasciato da un mese, più o meno allo stesso tempo del grande gioco... Silksong, sì. Quindi questo non è un po' un po' positivo per noi, ma Silksong è un grande gioco, quindi va bene," ha detto.

Non sembra che López abbia rancore verso il colpo potente di Team Cherry, e Node: The Last Favor of the Antarii è un grande gioco di per sé. Se vuoi saperne di più su questo gioiello indie, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: