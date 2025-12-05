Nome completo del film Peaky Blinders rivelato, in anteprima a marzo

L'unica notizia Netflix che probabilmente interessa a qualcuno di noi in questo momento riguarda l'enorme acquisizione di 82,7 miliardi di dollari di Warner Bros. a cui il colosso dello streaming si è appena impegnato, ma dato che questa situazione non si chiarisce prima di un anno, per ora è tutto come al solito.

A tal fine, il tanto atteso film Peaky Blinders è appena tornato nei radar, poiché il colosso dello streaming ha rivelato il nome ufficiale del film e annunciato la data o le date di prima dei film.

Con il doppiaggio Peaky Blinders: The Immortal Man, il film guidato da Cillian Murphy debutterà prima in alcune sale selezionate dal 6 marzo 2026, seguito poi dalla prima streaming Netflix due settimane dopo, il 20 marzo 2026.

Oltre a questo, abbiamo anche un poster da fissare, il che probabilmente significa che un trailer è più vicino che più lontano.

Sei entusiasta per il film Peaky Blinders, che non sarà la fine della storia come si pensava prima...?