Nomi dei giochi: Inutilmente lunghi con due punti inutili

HQ

C'è potere in un nome. Soprattutto un nome di gioco. Nell'attuale industria dei giochi sovrasatura, in cui è più difficile che mai convincere le persone a comprare e giocare a un gioco, anche se sei un titano AAA, un nome può essere una parte importante dell'attrazione di un pubblico. Atomfall, Split Fiction, Astro Bot. Questi sono tutti titoli recenti che non solo ti dicono cosa stai aspettando, ma lo fanno in modo preciso e semplice. Questi sono nomi di giochi che non ti fanno sentire come se dovessi dire benedetto quando qualcuno li menziona.

D'altra parte, abbiamo qualcosa come Intergalactic: The Heretic Prophet. Intergalattico: Il profeta eretico. Ben 11 sillabe che mi hanno quasi fatto sputare il mio Monster alle 4 del mattino guardando i The Game Awards l'anno scorso. Da Naughty Dog, nientemeno. Forza ragazzi, cosa ci facciamo qui?

Tuttavia, non si tratta solo di Naughty Dog che se ne esce con un titolo inutile e, indipendentemente dalla qualità del gioco, mi vengono in mente più di alcuni esempi che tirano fuori un titolo, aggiungendo due punti inutili solo per spezzare un gruppo di parole che messe insieme non hanno significato. Clair Obscur: Expedition 33, Lost Records: Bloom & Rage, Banishers: Ghosts of New Eden, Tales of Kenzera: Zau, Lynked: Banner of the Spark, e altri ancora colpiscono come uno schiaffo in faccia quando li senti annunciati o li leggi su una pagina del negozio, e penso che sia ora di dare un'occhiata al conteggio delle parole di alcuni di questi titoli e decidere se possiamo uccidere alcuni beniamini.

Annuncio pubblicitario:

Non sono contrario all'inclusione dei due punti in un titolo. Per un'IP affermata come Star Wars, Il Signore degli Anelli o Warhammer, ovviamente dovrai mettere in evidenza il grande nome prima di dire alle persone in cosa si stanno cacciando. Anche i sequel a volte possono essere approvati, ma anche qui vediamo un paio di trasgressori recenti. Kingdom Come: Deliverance II, ad esempio, e Death Stranding 2: On the Beach. Kojima ottiene sempre un pass perché è Kojima, ma non abbiamo davvero bisogno sia del "2" che dell'"On the Beach", poiché ci viene detto che è un gioco diverso dall'originale due volte a quel punto. Con Kingdom Come, il primo gioco si chiamava Kingdom Come: Deliverance, creando il sequel che si sarebbe chiamato Kingdom Come: Something Else. Invece, otteniamo di nuovo Deliverance con un altro numero schiaffeggiato, invalidando completamente la necessità dei due punti prima di Deliverance nel primo gioco.

Questa è davvero roba pignola e, come ho detto, non influisce sulla qualità del gioco, ma è interessante (almeno per me) dare un'occhiata a come i nomi troppo lunghi e i due punti inutili stiano diventando sempre più di una tendenza. Naturalmente, ci sono alcune ragioni per questo. È difficile trovare un nome univoco nel mondo dei giochi di oggi, ad esempio, con cui mi immedesimo, ma puoi comunque mantenere un nome breve con i due punti o dare al potenziale pubblico meno parole da ricordare in generale. Mito nero: Wukong è un ottimo esempio di questo, che ha ancora i due punti, ma sembra che se lo sia guadagnato e sono solo tre parole da ricordare, la più importante delle quali è dopo i due punti.

Perché Naughty Dog ha scelto l'orrendo colpevole del nome di Intergalactic: The Heretic Prophet? Beh, sembra che dipenda in gran parte dal futuro di questa IP. Geoff Keighley ha introdotto questo gioco come il primo di un franchise di Naughty Dog, il che significa che probabilmente avremo Intergalactic: The Something Something su tutta la linea, così come alcuni altri titoli. Tuttavia, questo è come se chiamassi il primo gioco di Uncharted Uncharted: The First One o se aggiungessi la prima parte di The Last of Us al momento dell'uscita nel 2013. Non ha senso e non lascia che l'intrigo del titolo iniziale si sieda con te. Uncharted e The Last of Us sono all-timer per i nomi dei giochi, eppure questo sembra un vero inciampo, per un mondo e un gioco che sembrano così interessanti altrimenti.

Annuncio pubblicitario:

Ancora una volta, questo non è solo un problema di Intergalactic. Chi è Clair? Perché è oscura? Che diavolo è uno Stendardo della Scintilla? Perché c'è bisogno di dirci che questa è la storia di Zau quando non ci sono altri Tales of Kenzera? Giocherò nei panni di Bloom o Rage? Sto facendo un po' di goffaggine, certo, ma chiunque sia fuori nell'etere a creare alcuni di questi titoli ha davvero bisogno di sedersi e pensare se valga la pena informare le persone che questo fa parte di un franchise che non è ancora un franchise, o se dovrebbero semplicemente dare loro un titolo interessante prima, in modo che abbiano una possibilità leggermente migliore di vendere abbastanza per vivere quei sogni di franchise.

Non ho toccato i nomi troppo lunghi che a volte si ottengono con titoli anime, JRPG e altri, poiché a questo punto sembra una parte fondamentale del genere. Dovrei anche sottolineare che alcuni titoli possono darmi fastidio senza nemmeno i due punti e pur essendo solo una parola. Returnal è rimasto il mio peggior titolo nella memoria recente, nonostante fosse un gioco assolutamente fantastico fino all'arrivo di Intergalactic. Ma ehi, finché i giochi sono buoni, il titolo non ha molta importanza. Forse invece di vedere meno lunghezza e due punti, potremmo vedere di più, e tra non molto avrò un aneurisma quando TGA 2027 rivelerà Metal Man: The Man Who Was Made of Metal: And Also Some Skin and Bones and Flesh.

Qual è il tuo titolo di gioco che ti piace di meno?