Elenco completo dei candidati agli Oscar 2026: Sinners batte un nuovo record con 16 nomination

L'Academy ha finalmente annunciato le nomination agli Oscar, con One Battle after Another e Hamnet come favoriti dopo le recenti vittorie ai Golden Globe... ma con il Sinners di Ryan Coogler che ha battuto un nuovo record come film più nominato nella storia degli Oscar: 16 nomination.

Il precedente record era detenuto da All About Eve, Titanic e La La Land (14 nomination). Questo include, ovviamente, Miglior Film e Miglior Regista, ma anche un nuovo premio che verrà consegnato per la prima volta alla 98ª edizione degli Academy Awards il 15 marzo: Miglior Casting. One Battle After Another, Hamnet, Marty Supreme e The Secret Agent sono anch'essi in quella categoria.

The Secret Agent è inoltre diventato il film non linguistico preferito dell'anno per critici e accademici, assicurandosi un posto tra i primi 10 film oltre al loro miglior film internazionale. Supera altri preferiti come It Was Just an Accident, The Voice of Hind Rajab e Sirāt.

Degno anche di nota è il riconoscimento della F1 come "blockbuster che fa sentire bene" dell'anno: ha ottenuto quattro nomination, incluso Miglior Film, in modo simile a quanto accaduto con il precedente film di Joseph Kosinski, Top Gun Maverick, nel 2022.

Sorprendentemente, Wicked: For Good non ha ricevuto alcuna nomination (il primo film ne ha ricevute dieci e ne ha vinte due lo scorso anno), e Guillermo del Toro è stato snobbeggiato per la categoria Miglior Regia. Inoltre, Timothée Chalamet è diventato il più giovane attore (ha appena compiuto 30 anni) dai tempi di Marlon Brando a ricevere tre nomination agli Oscar come Miglior Attore. Non ha ancora vinto, ma è il favorito principale per il suo ruolo in Marty Supreme.

Ecco l'elenco completo dei candidati per la 98ª edizione degli Oscar.

Nomination agli Oscar 2026:

Miglior Film



Bugonia



F1



Frankenstein



Hamnet



Marty Supreme



Una battaglia dopo l'altra



L'agente segreto



Valore sentimentale



Sinners



Sogni del treno



Regia



Ryan Coogler, Sinners



Joachim Trier, Valore Sentimentale



Josh Safdie, Marty Supreme



Chloé Zhao, Hamnet



Paul Thomas Anderson, una battaglia dopo l'altra



Attrice da protagonista



Emma Stone, Bugonia



Renate Reinsve, Valore Sentimentale



Jessie Buckley, Hamnet



Kate Hudson, Song Sung Blue



Rose Byrne, se avessi gambe ti darei un calcio



Attore in un ruolo da protagonista



Ethan Hawke, Luna Blu



Michael B. Jordan, Sinners



Wagner Moura, L'agente segreto



Timothée Chalamet, Marty Supreme



Leonardo DiCaprio, una battaglia dopo l'altra



Attrice in ruolo non protagonista



Amy Madigan, Armi



Teyana Taylor, una battaglia dopo l'altra



Elle Fanning, Valore Sentimentale



Wunmi Mosaku, Sinners



Inga Ibsdotter Lilleaas, Valore Sentimentale



Attore in un ruolo di supporto



Sean Penn, una battaglia dopo l'altra



Stellan Skarsgård, Sentimental Value



Jacob Elordi, Frankenstein



Delroy Lindo, Sinners



Benicio del Toro, una battaglia dopo l'altra



Scrittura (Sceneggiatura adattata)



Hamnet



Sogni del treno



Bugonia



Una battaglia dopo l'altra



Frankenstein



Scrittura (Sceneggiatura originale)



Valore sentimentale



Luna Blu



Sinners



Marty Supreme



È stato solo un incidente



Film internazionale



Sirāt, Spagna



Valore Sentimentale, Norvegia



La voce di Hind Rajab, Tunisia



È stato solo un incidente, Francia



L'agente segreto, Brasile



Film d'animazione



KPop Cacciatori di Demoni



Zootopia 2



Arco



Piccola Amélie o Il personaggio della pioggia



Elio



Fotografia



Sinners



Sogni del treno



Marty Supreme



Frankenstein



Una battaglia dopo l'altra



Effetti visivi



Rinascita di Jurassic World



Sinners



Avatar: Fuoco e Cenere



L'autobus perduto



F1



Casting



Sinners



L'agente segreto



Marty Supreme



Hamnet



Una battaglia dopo l'altra



Musica (Colonna sonora originale)



Hamnet



Sinners



Bugonia



Una battaglia dopo l'altra



Frankenstein



Musica (canzone originale)



"Dolci sogni di gioia" da Viva Verdi!



"Ti ho mentito" da Sinners



"Train Dreams" da Train Dreams



"Golden" da KPop Demon Hunters



"Dear Me" di Diane Warren: Implacabile



Audio



Sinners



Sirāt



Una battaglia dopo l'altra



Frankenstein



F1



Costumi



Marty Supreme



Sinners



Hamnet



Avatar: Fuoco e Cenere



Frankenstein



Trucco e acconciatura



Sinners



La sorellastra brutta



Frankenstein



La Macchina Schiacciante



Kokuho



Montaggio cinematografico



Sinners



F1



Valore sentimentale



Una battaglia dopo l'altra



Marty Supreme



Scenografia



Una battaglia dopo l'altra



Sinners



Marty Supreme



Frankenstein



Hamnet



Film documentario



Mr. Nessuno contro Putin



Il vicino perfetto



La Soluzione dell'Alabama



Tagliare le rocce



Vieni a vedermi nella luce giusta



Cortometraggio documentario



Il Diavolo è Impegnato



Perfettamente strana



Tutte le stanze vuote



Children No More: "Sono e sono andati via"



Armati solo di una macchina fotografica: La vita e la morte di Brent Renaud



Cortometraggio live action



Due persone che si scambiano saliva



Il dramma d'epoca di Jane Austen



Macellaio



I Cantanti



Un amico di Dorothy



Cortometraggio d'animazione



Piano pensionistico



Le Tre Sorelle



Farfalla



Forevergreen



La ragazza che piangeva perle



