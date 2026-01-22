Elenco completo dei candidati agli Oscar 2026: Sinners batte un nuovo record con 16 nomination
Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e Sinner sono i favoriti per gli Oscar, che saranno consegnati il 15 marzo.
L'Academy ha finalmente annunciato le nomination agli Oscar, con One Battle after Another e Hamnet come favoriti dopo le recenti vittorie ai Golden Globe... ma con il Sinners di Ryan Coogler che ha battuto un nuovo record come film più nominato nella storia degli Oscar: 16 nomination.
Il precedente record era detenuto da All About Eve, Titanic e La La Land (14 nomination). Questo include, ovviamente, Miglior Film e Miglior Regista, ma anche un nuovo premio che verrà consegnato per la prima volta alla 98ª edizione degli Academy Awards il 15 marzo: Miglior Casting. One Battle After Another, Hamnet, Marty Supreme e The Secret Agent sono anch'essi in quella categoria.
The Secret Agent è inoltre diventato il film non linguistico preferito dell'anno per critici e accademici, assicurandosi un posto tra i primi 10 film oltre al loro miglior film internazionale. Supera altri preferiti come It Was Just an Accident, The Voice of Hind Rajab e Sirāt.
Degno anche di nota è il riconoscimento della F1 come "blockbuster che fa sentire bene" dell'anno: ha ottenuto quattro nomination, incluso Miglior Film, in modo simile a quanto accaduto con il precedente film di Joseph Kosinski, Top Gun Maverick, nel 2022.
Sorprendentemente, Wicked: For Good non ha ricevuto alcuna nomination (il primo film ne ha ricevute dieci e ne ha vinte due lo scorso anno), e Guillermo del Toro è stato snobbeggiato per la categoria Miglior Regia. Inoltre, Timothée Chalamet è diventato il più giovane attore (ha appena compiuto 30 anni) dai tempi di Marlon Brando a ricevere tre nomination agli Oscar come Miglior Attore. Non ha ancora vinto, ma è il favorito principale per il suo ruolo in Marty Supreme.
Ecco l'elenco completo dei candidati per la 98ª edizione degli Oscar.
Nomination agli Oscar 2026:
Miglior Film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- L'agente segreto
- Valore sentimentale
- Sinners
- Sogni del treno
Regia
- Ryan Coogler, Sinners
- Joachim Trier, Valore Sentimentale
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Chloé Zhao, Hamnet
- Paul Thomas Anderson, una battaglia dopo l'altra
Attrice da protagonista
- Emma Stone, Bugonia
- Renate Reinsve, Valore Sentimentale
- Jessie Buckley, Hamnet
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Rose Byrne, se avessi gambe ti darei un calcio
Attore in un ruolo da protagonista
- Ethan Hawke, Luna Blu
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agente segreto
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, una battaglia dopo l'altra
Attrice in ruolo non protagonista
- Amy Madigan, Armi
- Teyana Taylor, una battaglia dopo l'altra
- Elle Fanning, Valore Sentimentale
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valore Sentimentale
Attore in un ruolo di supporto
- Sean Penn, una battaglia dopo l'altra
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Benicio del Toro, una battaglia dopo l'altra
Scrittura (Sceneggiatura adattata)
- Hamnet
- Sogni del treno
- Bugonia
- Una battaglia dopo l'altra
- Frankenstein
Scrittura (Sceneggiatura originale)
- Valore sentimentale
- Luna Blu
- Sinners
- Marty Supreme
- È stato solo un incidente
Film internazionale
- Sirāt, Spagna
- Valore Sentimentale, Norvegia
- La voce di Hind Rajab, Tunisia
- È stato solo un incidente, Francia
- L'agente segreto, Brasile
Film d'animazione
- KPop Cacciatori di Demoni
- Zootopia 2
- Arco
- Piccola Amélie o Il personaggio della pioggia
- Elio
Fotografia
- Sinners
- Sogni del treno
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l'altra
Effetti visivi
- Rinascita di Jurassic World
- Sinners
- Avatar: Fuoco e Cenere
- L'autobus perduto
- F1
Casting
- Sinners
- L'agente segreto
- Marty Supreme
- Hamnet
- Una battaglia dopo l'altra
Musica (Colonna sonora originale)
- Hamnet
- Sinners
- Bugonia
- Una battaglia dopo l'altra
- Frankenstein
Musica (canzone originale)
- "Dolci sogni di gioia" da Viva Verdi!
- "Ti ho mentito" da Sinners
- "Train Dreams" da Train Dreams
- "Golden" da KPop Demon Hunters
- "Dear Me" di Diane Warren: Implacabile
Audio
- Sinners
- Sirāt
- Una battaglia dopo l'altra
- Frankenstein
- F1
Costumi
- Marty Supreme
- Sinners
- Hamnet
- Avatar: Fuoco e Cenere
- Frankenstein
Trucco e acconciatura
- Sinners
- La sorellastra brutta
- Frankenstein
- La Macchina Schiacciante
- Kokuho
Montaggio cinematografico
- Sinners
- F1
- Valore sentimentale
- Una battaglia dopo l'altra
- Marty Supreme
Scenografia
- Una battaglia dopo l'altra
- Sinners
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Hamnet
Film documentario
- Mr. Nessuno contro Putin
- Il vicino perfetto
- La Soluzione dell'Alabama
- Tagliare le rocce
- Vieni a vedermi nella luce giusta
Cortometraggio documentario
- Il Diavolo è Impegnato
- Perfettamente strana
- Tutte le stanze vuote
- Children No More: "Sono e sono andati via"
- Armati solo di una macchina fotografica: La vita e la morte di Brent Renaud
Cortometraggio live action
- Due persone che si scambiano saliva
- Il dramma d'epoca di Jane Austen
- Macellaio
- I Cantanti
- Un amico di Dorothy
Cortometraggio d'animazione
- Piano pensionistico
- Le Tre Sorelle
- Farfalla
- Forevergreen
- La ragazza che piangeva perle
