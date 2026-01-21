Nomination ai Razzie in War of the Worlds di Ice Cube, Biancaneve
I peggiori film del 2025 ricevono i loro (dis)onori ai Razzies.
La stagione dei premi è praticamente alle porte. Abbiamo già avuto i Golden Globe e, guardando alle nomination ufficiali agli Oscar, abbiamo anche una nuova lista di candidati da un'altra cerimonia di lunga durata che si distingue dagli altri incoronando i peggiori film di un anno. Esatto, i Razzies sono dietro l'angolo.
Secondo The Hollywood Reporter, le nomination di quest'anno sembrano essere una corsa a due cavalli tra l'adattamento di Ice Cube di La guerra dei mondi su Amazon Prime e il reboot di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot. Entrambi sono candidati per il peggior film, Cube stesso è candidato come peggior attore, mentre i "nani artificiali" del film Biancaneve hanno una nomination come peggior attore non protagonista.
I film sono anche candidati per peggior remake, peggior combinazione di schermo, peggior regista e sceneggiatura. La gara per il peggior film è anche completata da Hurry Up Tomorrow (con protagonista The Weeknd), Star Trek: Section 31 e The Electric State. Se vuoi la lista completa dei candidati, vedendo dove sono finiti i successi del 2025 come Tron: Ares e The Alto Knights, dai un'occhiata qui sotto:
Il peggior film
- Lo Stato Elettrico
- Sbrigati domani
- Biancaneve della Disney (2025)
- Star Trek: Sezione 31
- La guerra dei mondi (2025)
Peggior attore
- Dave Bautista / Nelle Terre Perdute
- Cubetto di ghiaccio / Guerra dei Mondi
- Scott Eastwood / Alarum
- Jared Leto / Tron: Ares
- Abel "The Weeknd" Tesfaye / Sbrigati domani
Peggiore attrice
- Ariana DeBose / L'amore fa male
- Milla Jovovich / Nelle terre sperdute
- Natalie Portman / La Fontana della Giovinezza
- Rebel Wilson / Sposa Dura
- Michelle Yeoh / Star Trek: Sezione 31
Peggiore remake / Truffa / Sequel
- So cosa hai fatto l'estate scorsa (2025)
- Cinque notti da Freddy's 2
- Puffi (2025)
- Biancaneve (2025)
- La guerra dei mondi (2025)
Peggiore attrice non protagonista
- Anna Chlumsky / Sposa Dura
- Ema Horvath / Gli Stranieri: Capitolo 2
- Scarlet Rose Stallone / Pistoleri
- Kacey Rohl / Star Trek: Sezione 31
- Isis Valverde / Alarum
Peggiore attore non protagonista
- Tutti e sette i nani artificiali / Biancaneve (2025)
- Nicolas Cage / Pistoleri
- Stephen Dorff / Sposa Dura
- Greg Kinnear / Off The Grid
- Sylvester Stallone / Alarum
Peggiore combinazione di schermo
- Tutti e sette i nani / Biancaneve (2025)
- James Corden & Rihanna / Puffi (2025)
- Ice Cube & la sua telecamera a zoom / War Of The Worlds (2025)
- Robert DeNiro & Robert DeNiro (come Frank & Vito) / I Cavalieri Alto
- The Weeknd e il suo ego colossale / Sbrigati domani
Peggiore regista
- Rich Lee / La guerra dei mondi (2025)
- Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Sezione 31
- I fratelli Russo / Lo Stato Elettrico
- Trey Edward Shults / Sbrigati Domani
- Marc Webb / Biancaneve (2025)
Peggiore sceneggiatura
- The Electric State / Sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely. Adattato dal romanzo illustrato di Simon Stalenhag.
- Sbrigati Domani / Sceneggiatura di Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- Biancaneve (2025) / Sceneggiatura di Erin Cressida Wilson e molte altre troppe per essere menzionate. Ispirandosi alla fiaba originale dei fratelli Grimm.
- Star Trek: Sezione 31 / Sceneggiatura di Craig Sweeny con concetto originale di storia sviluppato da Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt
- War Of The Worlds (2025) / Storia cinematografica e sceneggiatura di Kenny Golde e sceneggiatura di Marc Hyman, adattando (o distruggendo) il romanzo classico di H.G. Wells.