Nomination ai Razzie in War of the Worlds di Ice Cube, Biancaneve

La stagione dei premi è praticamente alle porte. Abbiamo già avuto i Golden Globe e, guardando alle nomination ufficiali agli Oscar, abbiamo anche una nuova lista di candidati da un'altra cerimonia di lunga durata che si distingue dagli altri incoronando i peggiori film di un anno. Esatto, i Razzies sono dietro l'angolo.

Secondo The Hollywood Reporter, le nomination di quest'anno sembrano essere una corsa a due cavalli tra l'adattamento di Ice Cube di La guerra dei mondi su Amazon Prime e il reboot di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot. Entrambi sono candidati per il peggior film, Cube stesso è candidato come peggior attore, mentre i "nani artificiali" del film Biancaneve hanno una nomination come peggior attore non protagonista.

I film sono anche candidati per peggior remake, peggior combinazione di schermo, peggior regista e sceneggiatura. La gara per il peggior film è anche completata da Hurry Up Tomorrow (con protagonista The Weeknd), Star Trek: Section 31 e The Electric State. Se vuoi la lista completa dei candidati, vedendo dove sono finiti i successi del 2025 come Tron: Ares e The Alto Knights, dai un'occhiata qui sotto:

Il peggior film



Lo Stato Elettrico



Sbrigati domani



Biancaneve della Disney (2025)



Star Trek: Sezione 31



La guerra dei mondi (2025)



Peggior attore



Dave Bautista / Nelle Terre Perdute



Cubetto di ghiaccio / Guerra dei Mondi



Scott Eastwood / Alarum



Jared Leto / Tron: Ares



Abel "The Weeknd" Tesfaye / Sbrigati domani



Peggiore attrice



Ariana DeBose / L'amore fa male



Milla Jovovich / Nelle terre sperdute



Natalie Portman / La Fontana della Giovinezza



Rebel Wilson / Sposa Dura



Michelle Yeoh / Star Trek: Sezione 31



Peggiore remake / Truffa / Sequel



So cosa hai fatto l'estate scorsa (2025)



Cinque notti da Freddy's 2



Puffi (2025)



Biancaneve (2025)



La guerra dei mondi (2025)



Peggiore attrice non protagonista



Anna Chlumsky / Sposa Dura



Ema Horvath / Gli Stranieri: Capitolo 2



Scarlet Rose Stallone / Pistoleri



Kacey Rohl / Star Trek: Sezione 31



Isis Valverde / Alarum



Peggiore attore non protagonista



Tutti e sette i nani artificiali / Biancaneve (2025)



Nicolas Cage / Pistoleri



Stephen Dorff / Sposa Dura



Greg Kinnear / Off The Grid



Sylvester Stallone / Alarum



Peggiore combinazione di schermo



Tutti e sette i nani / Biancaneve (2025)



James Corden & Rihanna / Puffi (2025)



Ice Cube & la sua telecamera a zoom / War Of The Worlds (2025)



Robert DeNiro & Robert DeNiro (come Frank & Vito) / I Cavalieri Alto



The Weeknd e il suo ego colossale / Sbrigati domani



Peggiore regista



Rich Lee / La guerra dei mondi (2025)



Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Sezione 31



I fratelli Russo / Lo Stato Elettrico



Trey Edward Shults / Sbrigati Domani



Marc Webb / Biancaneve (2025)



Peggiore sceneggiatura