War of the Worlds (Amazon Prime)

Nomination ai Razzie in War of the Worlds di Ice Cube, Biancaneve

I peggiori film del 2025 ricevono i loro (dis)onori ai Razzies.

La stagione dei premi è praticamente alle porte. Abbiamo già avuto i Golden Globe e, guardando alle nomination ufficiali agli Oscar, abbiamo anche una nuova lista di candidati da un'altra cerimonia di lunga durata che si distingue dagli altri incoronando i peggiori film di un anno. Esatto, i Razzies sono dietro l'angolo.

Secondo The Hollywood Reporter, le nomination di quest'anno sembrano essere una corsa a due cavalli tra l'adattamento di Ice Cube di La guerra dei mondi su Amazon Prime e il reboot di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot. Entrambi sono candidati per il peggior film, Cube stesso è candidato come peggior attore, mentre i "nani artificiali" del film Biancaneve hanno una nomination come peggior attore non protagonista.

I film sono anche candidati per peggior remake, peggior combinazione di schermo, peggior regista e sceneggiatura. La gara per il peggior film è anche completata da Hurry Up Tomorrow (con protagonista The Weeknd), Star Trek: Section 31 e The Electric State. Se vuoi la lista completa dei candidati, vedendo dove sono finiti i successi del 2025 come Tron: Ares e The Alto Knights, dai un'occhiata qui sotto:

Il peggior film



  • Lo Stato Elettrico

  • Sbrigati domani

  • Biancaneve della Disney (2025)

  • Star Trek: Sezione 31

  • La guerra dei mondi (2025)

Peggior attore



  • Dave Bautista / Nelle Terre Perdute

  • Cubetto di ghiaccio / Guerra dei Mondi

  • Scott Eastwood / Alarum

  • Jared Leto / Tron: Ares

  • Abel "The Weeknd" Tesfaye / Sbrigati domani

Peggiore attrice



  • Ariana DeBose / L'amore fa male

  • Milla Jovovich / Nelle terre sperdute

  • Natalie Portman / La Fontana della Giovinezza

  • Rebel Wilson / Sposa Dura

  • Michelle Yeoh / Star Trek: Sezione 31

Peggiore remake / Truffa / Sequel



  • So cosa hai fatto l'estate scorsa (2025)

  • Cinque notti da Freddy's 2

  • Puffi (2025)

  • Biancaneve (2025)

  • La guerra dei mondi (2025)

Peggiore attrice non protagonista



  • Anna Chlumsky / Sposa Dura

  • Ema Horvath / Gli Stranieri: Capitolo 2

  • Scarlet Rose Stallone / Pistoleri

  • Kacey Rohl / Star Trek: Sezione 31

  • Isis Valverde / Alarum

Peggiore attore non protagonista



  • Tutti e sette i nani artificiali / Biancaneve (2025)

  • Nicolas Cage / Pistoleri

  • Stephen Dorff / Sposa Dura

  • Greg Kinnear / Off The Grid

  • Sylvester Stallone / Alarum

Peggiore combinazione di schermo



  • Tutti e sette i nani / Biancaneve (2025)

  • James Corden & Rihanna / Puffi (2025)

  • Ice Cube & la sua telecamera a zoom / War Of The Worlds (2025)

  • Robert DeNiro & Robert DeNiro (come Frank & Vito) / I Cavalieri Alto

  • The Weeknd e il suo ego colossale / Sbrigati domani

Peggiore regista



  • Rich Lee / La guerra dei mondi (2025)

  • Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Sezione 31

  • I fratelli Russo / Lo Stato Elettrico

  • Trey Edward Shults / Sbrigati Domani

  • Marc Webb / Biancaneve (2025)

Peggiore sceneggiatura



  • The Electric State / Sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely. Adattato dal romanzo illustrato di Simon Stalenhag.

  • Sbrigati Domani / Sceneggiatura di Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim

  • Biancaneve (2025) / Sceneggiatura di Erin Cressida Wilson e molte altre troppe per essere menzionate. Ispirandosi alla fiaba originale dei fratelli Grimm.

  • Star Trek: Sezione 31 / Sceneggiatura di Craig Sweeny con concetto originale di storia sviluppato da Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt

  • War Of The Worlds (2025) / Storia cinematografica e sceneggiatura di Kenny Golde e sceneggiatura di Marc Hyman, adattando (o distruggendo) il romanzo classico di H.G. Wells.

War of the Worlds (Amazon Prime)

