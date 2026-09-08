Nomination al Pallone d'Oro 2026 LIVE: Miglior Club, Allenatore e Giocatori della stagione 2025/26

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La cerimonia del Pallone d'Oro si avvicina: la 70ª edizione del premio calcistico più ambito si terrà il 26 ottobre 2026, e le nomination sono state annunciate oggi, martedì 8 settembre, per una moltitudine di premi individuali e collettivi. Quest'anno sarà anche coperta la Coppa del Mondo 2026, nel periodo dal 3 agosto 2025 al 19 luglio 2026.

Quest'anno al Pallone d'Oro ci saranno 12 categorie: al miglior giocatore, al miglior portiere, al miglior giovane giocatore (under 21), al miglior club, al miglior allenatore (tutte con categorie maschile e femminile), oltre a due categorie speciali, il Trofeo Gerd Müller al miglior marcatore (solo uomini) e il Premio Sócrates per il lavoro umanitario.

Le nomination vengono annunciate oggi: potete seguirle qui e vi aggiorneremo man mano che verranno annunciate altre nomination.

Nomination al Pallone d'Oro 2026

Candidati al Club Maschile dell'Anno



Arsenal



Bayern Monaco



Bodø/Glimt



Flamengo



Paris Saint-Germain



Candidate al Women's Club dell'Anno



FC Barcelona



Bayern Monaco



Club América



Manchester City



OL Lyonnes



Candidati come Allenatrice dell'Anno



Jonatan Giráldez (Ol Lyonnes)



Andrée Jeglertz (Manchester City Women)



Nils Nielsen (Giappone Femminile)



Pere Romeu (FC Barcellona)



Elena Sadiku (Celtic Women)



Candidati per l'Allenatore Maschile dell'Anno