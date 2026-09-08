Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Nomination al Pallone d'Oro 2026 LIVE: Miglior Club, Allenatore e Giocatori della stagione 2025/26

Tutte le nomination del Pallone d'Oro così come vengono annunciate in diretta oggi.

HQ

La cerimonia del Pallone d'Oro si avvicina: la 70ª edizione del premio calcistico più ambito si terrà il 26 ottobre 2026, e le nomination sono state annunciate oggi, martedì 8 settembre, per una moltitudine di premi individuali e collettivi. Quest'anno sarà anche coperta la Coppa del Mondo 2026, nel periodo dal 3 agosto 2025 al 19 luglio 2026.

Quest'anno al Pallone d'Oro ci saranno 12 categorie: al miglior giocatore, al miglior portiere, al miglior giovane giocatore (under 21), al miglior club, al miglior allenatore (tutte con categorie maschile e femminile), oltre a due categorie speciali, il Trofeo Gerd Müller al miglior marcatore (solo uomini) e il Premio Sócrates per il lavoro umanitario.

Le nomination vengono annunciate oggi: potete seguirle qui e vi aggiorneremo man mano che verranno annunciate altre nomination.

Nomination al Pallone d'Oro 2026

Candidati al Club Maschile dell'Anno


  • Arsenal

  • Bayern Monaco

  • Bodø/Glimt

  • Flamengo

  • Paris Saint-Germain

Candidate al Women's Club dell'Anno


  • FC Barcelona

  • Bayern Monaco

  • Club América

  • Manchester City

  • OL Lyonnes

Candidati come Allenatrice dell'Anno


  • Jonatan Giráldez (Ol Lyonnes)

  • Andrée Jeglertz (Manchester City Women)

  • Nils Nielsen (Giappone Femminile)

  • Pere Romeu (FC Barcellona)

  • Elena Sadiku (Celtic Women)

Candidati per l'Allenatore Maschile dell'Anno


  • Mikel Arteta (Arsenal)

  • Luis de la Fuente (Spagna)

  • Unai Emery (Aston Villa)

  • Vincent Kompany (Bayern Monaco)

  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Nomination al Pallone d'Oro 2026 LIVE: Miglior Club, Allenatore e Giocatori della stagione 2025/26

This post is tagged as:

Sportfootball


Caricamento del prossimo contenuto