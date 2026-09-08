Nomination al Pallone d'Oro 2026 LIVE: Miglior Club, Allenatore e Giocatori della stagione 2025/26
Tutte le nomination del Pallone d'Oro così come vengono annunciate in diretta oggi.
La cerimonia del Pallone d'Oro si avvicina: la 70ª edizione del premio calcistico più ambito si terrà il 26 ottobre 2026, e le nomination sono state annunciate oggi, martedì 8 settembre, per una moltitudine di premi individuali e collettivi. Quest'anno sarà anche coperta la Coppa del Mondo 2026, nel periodo dal 3 agosto 2025 al 19 luglio 2026.
Quest'anno al Pallone d'Oro ci saranno 12 categorie: al miglior giocatore, al miglior portiere, al miglior giovane giocatore (under 21), al miglior club, al miglior allenatore (tutte con categorie maschile e femminile), oltre a due categorie speciali, il Trofeo Gerd Müller al miglior marcatore (solo uomini) e il Premio Sócrates per il lavoro umanitario.
Le nomination vengono annunciate oggi: potete seguirle qui e vi aggiorneremo man mano che verranno annunciate altre nomination.
Nomination al Pallone d'Oro 2026
Candidati al Club Maschile dell'Anno
- Arsenal
- Bayern Monaco
- Bodø/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Candidate al Women's Club dell'Anno
- FC Barcelona
- Bayern Monaco
- Club América
- Manchester City
- OL Lyonnes
Candidati come Allenatrice dell'Anno
- Jonatan Giráldez (Ol Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Manchester City Women)
- Nils Nielsen (Giappone Femminile)
- Pere Romeu (FC Barcellona)
- Elena Sadiku (Celtic Women)
Candidati per l'Allenatore Maschile dell'Anno
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Spagna)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Monaco)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)