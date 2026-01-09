Non abbastanza gadget? Prova a far analizzare le urine

HQ

È difficile immaginare come le persone potessero sopravvivere in tempi antichi senza accesso a dispositivi smart moderni, come il Vivoo Smart Bag, un monitor del livello di idratazione o, in breve, un sensore ottico che monitora la gravità delle urine.

Sì, agganci il dispositivo nella tazza del water, ci fai pipì sopra, e raccoglie un piccolo campione, lo analizza e lo rilascia. I sensori ottici monitorano la gravità e sono anche in grado di avvertirti di essere troppo idratati, il che potrebbe indicare problemi renali o addirittura diabete.

I dispositivi sanitari stanno acquisendo sempre più popolarità e, naturalmente, i risultati sono disponibili tramite un'app, con la principale limitazione della batteria all'interno del dispositivo, adatta a 1000 test, mentre la batteria viene posizionata fuori dalla ciotola per un facile accesso.

L'offerta early bird costa $99USD, con il prezzo normale di $130 per le offerte aperte di settembre e $6 al mese per l'abbonamento all'app companion.