Non aspettarti che Dead Space 4 venga mai rilasciato

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Il remake di Dead Space fu un enorme successo, vendendo più delle aspettative originali che di quelle di EA, raggiungendo oltre due milioni di copie confermate. Questo naturalmente ha portato a sperare che anche Dead Space 2 avrebbe avuto un remake, ma purtroppo non sembra essere così.

Quindi la nostra unica speranza è che EA realizzi un quarto capitolo della serie e continui la saga. Ma... Purtroppo, anche questo sembra improbabile. Questo secondo lo sceneggiatore e produttore della serie, Chuck Beaver, in un'intervista al FRVR Podcast. Dice che, nonostante il successo del remake, la serie non è nemmeno lontanamente dove dovrebbe essere perché EA si preoccupi di essa:

"I giochi horror hanno un po' di limite, sai, e penso che il numero ai tempi di [l'ex vicepresidente EA] Frank Gibeau fosse di 5 milioni di unità per continuare su Dead Space. Penso che il numero sia ora circa 15 milioni di unità, considerando il costo delle cose."

Beaver pensa che sia stato triste per la squadra che la serie sia stata cancellata, ma non ritiene che sia stato ingiusto; Piuttosto, capisce e accetta perché il terzo capitolo sia diventato l'ultimo:

"Non è che non abbia avuto una corsa. Voglio dire, è deludente che non riusciamo a rendere un franchise amato al suo modo logico, ma credo di essere troppo produttore, producendo da troppo tempo. Capisco i numeri, capisco cosa sta succedendo e perché nemmeno Motive è stato davvero approvato per nulla dopo il remake."

In breve, Dead Space è probabilmente una serie morta e sepolta. Ora che EA viene acquisita da un consorzio saudita, ci si aspetta che si concentrino ancora di più sulle scommesse sicure in futuro, il che rafforza ulteriormente questo triste fatto.