Non aspettarti che il gioco Blade di Arkane esca presto

HQ

Alla fine del 2023, Arkane Lyon ha annunciato a cosa stava lavorando, rivelando Marvel's Blade al mondo. I fan di Dishonored e Blade si sono rallegrati, poiché il gioco sembrava essere elegante e cool, nonostante avessimo solo avuto un assaggio di esso.

Da allora, non abbiamo più sentito nulla, e probabilmente non sentiremo nulla per un po' di tempo a venire. Come notato da Timur222, i recenti rapporti finanziari di Arkane indicano che Marvel's Blade è entrato in piena produzione solo nel 2024.

Da un lato, è positivo che Marvel's Blade stia progredendo nel suo sviluppo, e almeno non sembra che rimarrà bloccato nella fase concettuale per anni e anni. Ma, d'altra parte, se speravi in una rivelazione a sorpresa per quest'anno o per il prossimo, probabilmente non vale la pena trattenere il respiro. Come per altri giochi entrati in piena produzione nel 2024 come The Witcher IV, probabilmente non ci aspettiamo nulla da Marvel's Blade fino al 2027 circa, al più presto.