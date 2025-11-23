Non aspettarti che Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog venga rilasciato nel 2026

HQ

È stato durante i Game Awards dello scorso anno che Naughty Dog ha annunciato il suo prossimo gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet. Purtroppo, non ha ricevuto l'accoglienza trionfale per cui lo studio è conosciuto. Le prime critiche sono nate da chi sperava in qualcosa di più da Uncharted o The Last of Us, così come da chi pensava che sembrasse generico o avesse altri motivi per non gradirlo - portando il trailer annuncio a ricevere più critiche negative su YouTube rispetto al caos espresso chiamato Concord, che a quel punto era il gioco più odiato sul canale PlayStation.

Lo sviluppo era già iniziato nel 2020, quindi molti speravano che fosse completato entro uno o due anni e quindi la prima nel 2026. Ma in primavera, il fidato giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha riferito che non sembrava essere così. Durante il fine settimana, però, sono circolate voci secondo cui rivedremo Intergalactic: The Heretic Prophet ai Game Awards il 12 dicembre (11 dicembre negli Stati Uniti) e che sarà poi pubblicato più avanti il prossimo anno.

Queste voci hanno apparentemente spinto persone informate (forse da Naughty Dog o Sony) a contattare un altro esperto riconosciuto, il giornalista di Giant Bomb Jeff Grubb. Scrive sui social media che le voci "hanno fatto sì che la gente mi confermasse che non uscirà nel 2026 e non sarà alle TGA."

Questa, ovviamente, è un'informazione non ufficiale, ma Grubb è ovviamente attento alla sua reputazione e di solito sa di cosa parla - quindi non aspettatevi di vedere Intergalactic: The Heretic Prophet il mese prossimo, e non illudiamoci nemmeno per un'uscita nel 2026. Questo solleva naturalmente la domanda se possa essere un titolo per PlayStation 6. Che ne pensi?