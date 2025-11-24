Non aspettarti che la Steam Machine costi 500 dollari, visto che Valve la sta valutando con il "mercato PC attuale"

HQ

Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla Steam Machine in questo momento per vedere se il secondo tentativo di Valve di una console domestica riuscirà a farlo eccezionale, c'è una grande domanda che incombe: il prezzo. Valve, però, ha già evitato domande sul prezzo della console, ma si sta avvicinando a rivelare quanto costerà, eliminando alcune previsioni di prezzo.

Parlando recentemente con lo YouTuber Linus Tech Tips (tramite GamingBolt), a Pierre-Loup Griffais di Valve è stato chiesto se si potesse raggiungere il prezzo di 500 dollari, e sembra che al momento Valve non stia considerando questa possibilità. "Idealmente, saremmo abbastanza competitivi e abbiamo un buon affare, ma stiamo lavorando per perfezionarlo proprio ora, e in questo momento è difficile avere un'idea chiara di quale sarà il prezzo perché ci sono molte cose diverse che fluttuano," disse Griffais.

Il prezzo della Steam Machine è "più in linea con ciò che ci si aspetterebbe dal mercato attuale dei PC. Ovviamente, il nostro obiettivo è che sia un buon affare a quel livello di prestazioni. E poi ci sono funzionalità che sono davvero difficili da costruire se stai realizzando un PC da gaming da parte di componenti," ha continuato. "Cose come il formato ridotto e penso che il livello di rumore che abbiamo raggiunto o che non sia stato realizzato sia davvero impressionante, e siamo entusiasti che la gente scoprirà quanto sia silenziosa questa cosa."

Nessun prezzo confermato, allora, ma quasi certo un costo di 500 dollari. Con l'aumento dei costi delle console oggi, non sarebbe sorprendente vedere Steam puntare al limite massimo dei prezzi delle console per videogiochi, ma allo stesso tempo la gente vorrà sentirsi un buon affare, indipendentemente dalle prestazioni ottime. La PS5 Pro ha recentemente dimostrato che, mentre gli appassionati possono spendere quanto vogliono per una nuova console, non tutti si accontenteranno di migliorare le prestazioni.