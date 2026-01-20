Non aspettarti che la versione DCU di Batman faccia il suo debutto prima del 2028 al più presto

HQ

Il prossimo anno, The Batman - Part II debutterà finalmente e, come sappiamo, sarà più The Dark Knight in arrivo, dato che un Batman separato sarà introdotto anche nel DCU. Avrà un suo film basato su The Brave and the Bold, e apparirà anche in altri progetti DCU.

Molte celebrità hanno mostrato interesse per il ruolo, e ci sono persino voci che una sceneggiatura sia pronta. Tuttavia, sembra solo un desiderio illusorio, dato che il capo del DCU James Gunn ha annunciato su Threads che la sceneggiatura del film non è ancora completa.

Questo ci porta a sospettare che una prima nel 2027 sia fuori discussione - cosa che Gunn conferma anche scrivendo che non intende avere "due film di Batman nello stesso anno". Questo probabilmente significa che il Batman più presto che possiamo sperare per il Batman del DCU è la fine del 2028.