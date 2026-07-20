Non aspettarti di vedere molto di Hogwarts nell'episodio d'apertura della serie Harry Potter TV

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Se conosci la lore e la leggenda di Harry Potter, probabilmente non ti sorprenderà troppo sapere che Hogwarts non avrà un ruolo importante nell'episodio d'apertura della serie Harry Potter TV. L'inizio della storia segue Harry mentre scopre le sue abilità magiche e riceve anche un corso intensivo su tutto ciò che riguarda il Mondo Magico dal custode di Hogwarts, Rubeus Hagrid. Ma in ogni caso, se vi chiedevi quando avreste visto Hogwarts per la prima volta nella serie, ora abbiamo ricevuto un'intuizione da uno dei creativi chiave.

Durante un'intervista con Andre Pilli, il direttore della fotografia della serie di Harry Potter di HBO, Adriano Goldman, ha confermato che vedremo Hogwarts per la prima volta "alla fine" del primo episodio.

Ci viene anche detto di aspettarci che la maggior parte dell'episodio iniziale sia ambientata nel mondo babbano, con Goldman che ha dichiarato: "Abbiamo avuto una recente discussione su questo, su quanto la prima parte, specialmente il primo episodio, che è prima che lui vada a Hogwarts per la prima volta, fosse colorata e vibrante, o più triste."

Per quanto riguarda la data in cui la serie di Harry Potter andrà in onda in onda, il primo episodio uscirà su HBO Max il 25 dicembre 2026.