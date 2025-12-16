Non aspettarti di vedere Todd Howard fare qualche cameo in Fallout

HQ

Per molto tempo, i fan erano sul fiato sospeso cercando di vedere la leggenda Marvel Stan Lee nei film MCU. Aveva l'abitudine di apparire in cameo in tutti questi film fino al 2019, quando è apparso sia in Captain Marvel che in Avengers: Endgame. Da quando è venuto a mancare alla fine del 2018, ovviamente non è riuscito a girare nuove scene.

Tardi stasera, è il momento della seconda stagione di Fallout, che sicuramente sarà un viaggio epico. Ma ci saranno apparizioni ospiti da Bethesda? Molti hanno ipotizzato se il veterano di Bethesda Todd Howard apparirà nello stesso modo in cui è apparso Lee, ma a quanto pare non dovremmo illuderci. In un'intervista con IGN, ammette di essere stato interrogato a riguardo:

"Me ne hanno offerte un sacco, anche nella prima stagione. Stavo per essere in quella specie di stanza Vault-Tec al Dr. Strangelove, dove parlano di tutti gli esperimenti e di altre cose. Penso di essere il migliore dietro la macchina fotografica."

Spiega di aver rifiutato tutti i tentativi di persuaderlo e di non voler diventare l'equivalente di Stan Lee per Bethesda perché crede che questo sminuerebbe l'immersione:

"Non voglio distrarmi. Tutti dicono: 'oh, ecco Todd!' "

Cosa ne pensi, sarebbe divertente se la leggenda di Bethesda iniziasse a comparire nelle produzioni dello studio?