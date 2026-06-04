Non aspettarti The Elder Scrolls VI durante Xbox Games Showcase

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Come sapete, questa domenica tocca a Microsoft mostrare cosa ha in serbo per il futuro, e si prevede che sveleranno, tra le altre cose, il ritorno del Master Chief in Halo: Campaign Evolved, maggiori informazioni su Call of Duty: Modern Warfare 4 e Gears of War: E-Day.

Prima di eventi come questo, di solito circolano voci su ciò che vedremo, spaziando dai più credibili a scenari puramente fantasy (dove "fantasy" è la parola chiave). Ma... Naturalmente, emergono anche voci su ciò che non vedremo, e questo è qualcosa che possiamo condividere oggi. L'editor di Windows Central, Jez Corden, scrive su X che non c'è "alcuna possibilità" di vedere The Elder Scrolls VI durante l'Xbox Games Showcase di domenica.

Questa, ovviamente, non è una conferma ufficiale, ma Corden spesso ha ragione quando si tratta di Microsoft (che, dopotutto, possiede Bethesda), quindi tieni a bada le tue aspettative per evitare delusioni.