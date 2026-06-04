Non aspettarti The Elder Scrolls VI durante Xbox Games Showcase
Secondo un noto insider di Microsoft, non c'è modo che presentino il gioco, anche se sono passati 15 anni dal suo predecessore, Skyrim.
Come sapete, questa domenica tocca a Microsoft mostrare cosa ha in serbo per il futuro, e si prevede che sveleranno, tra le altre cose, il ritorno del Master Chief in Halo: Campaign Evolved, maggiori informazioni su Call of Duty: Modern Warfare 4 e Gears of War: E-Day.
Prima di eventi come questo, di solito circolano voci su ciò che vedremo, spaziando dai più credibili a scenari puramente fantasy (dove "fantasy" è la parola chiave). Ma... Naturalmente, emergono anche voci su ciò che non vedremo, e questo è qualcosa che possiamo condividere oggi. L'editor di Windows Central, Jez Corden, scrive su X che non c'è "alcuna possibilità" di vedere The Elder Scrolls VI durante l'Xbox Games Showcase di domenica.
Questa, ovviamente, non è una conferma ufficiale, ma Corden spesso ha ragione quando si tratta di Microsoft (che, dopotutto, possiede Bethesda), quindi tieni a bada le tue aspettative per evitare delusioni.