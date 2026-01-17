Non aspettarti un sequel The Naked Gun dato che il regista "non ne sta pianificando un altro"

HQ

La serie originale The Naked Gun con Leslie Nielsen, quella che è nata da Police Squad, è riuscita a coprire tre film amato. Poiché questo era il caso, molti si chiedevano quali fossero i piani per il recente Paramount reboot che aveva Liam Neeson al timone nel ruolo del figlio di Frank Drebin, Frank Drebin Jr.

Ora abbiamo una risposta specifica su questo, dato che il regista Akiva Schaffer ha parlato del film in un'intervista a CBR, dove osserva che purtroppo non ci sarà un sequel.

"Non ne stiamo pianificando un altro. Non so se hai sentito parlare di Paramount che ha cambiato proprietario. Forse era qualcosa. Era circa sette giorni dopo l'uscita del film, quindi stavamo aspettando di vedere se lo vorrebbero."

Questo non significa che non ci sia alcuna speranza per il futuro della serie, ma sembra improbabile che ci sarà un altro giro di slapstick e gag argute al cinema.

Ti è piaciuto The Naked Gun ? Se non l'avete ancora visto, date un'occhiata alla nostra recensione entusiasta del film.