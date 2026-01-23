Non aspettarti una "bomba sessuale" come Lara Croft nella serie Amazon's Tomb Raider

HQ

Tutti sanno che i giochi Tomb Raider sono famosi per il loro gameplay emozionante, dove possiamo esplorare civiltà perdute insieme all'avventuriera Lara Croft, ma non c'è dubbio che molti ricordino ancora il fatto che nei primi giochi lei aveva un seno molto grande e appuntito.

Tuttavia, quando la prossima serie TV di Amazon debutterà in una data ancora da definire, non dovremmo aspettarci lo stesso appeal sessuale. Invece, ha priorità completamente diverse. Questo secondo l'attrice di Lara Croft Sophie Turner in un'intervista al Los Angeles Times, dove afferma che non ci sarà una "bomba sessuale":

"Parla di lei, della sua storia e di ciò che la muove, piuttosto che di ciò che tante persone amano di lei, ovvero quanto sia sexy nei giochi e nei film. Ma voglio davvero mostrare l'altra faccia. È così senza vergogna capace. Non è affatto una donna che nasconde i suoi punti di forza."

Supponiamo che questo sia un approccio che la maggior parte delle persone apprezzerà una volta che la serie Tomb Raider andrà in onda, cosa che avverrà non prima del 2027, ma il 2028 non è nemmeno fuori discussione. Cosa ne pensi?