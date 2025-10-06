Non aspettarti un'epica sequenza introduttiva per A Knight of the Seven Kingdoms

HQ

Quando arriviamo agli eventi di A Knight of the Seven Kingdoms, tutti i draghi di Westeros sono spariti. La magia è una cosa che non vedresti mai davvero e, sebbene il continente sia ancora governato dai Targaryen, sono l'ombra di se stessi.

Non aspettatevi eventi epici come Game of Thrones o House of the Dragon, quindi. Ira Parker, co-creatore di A Knight of the Seven Kingdoms ha detto a Entertainment Weekly che non avremo nemmeno una vera e propria sequenza di apertura. "Tutte le decisioni sono arrivate a Dunk, cercando di incanalare il tipo di persona che è in ogni aspetto di questo show, anche nella sequenza dei titoli", ha detto.

"Le sequenze dei titoli dell'originale [Game of Thrones] e House of Dragon sono grandi, epiche e incredibili. La colonna sonora di Ramin Djawadi è orchestrale, grande e bella. Questo non è proprio il M.O. di Dunk. È semplice e va dritto al punto. Non ha molto flash in lui".

Praticamente tutto A Knight of the Seven Kingdoms rifuggirà dalle sale dorate e dagli abiti decadenti. "Questa potrebbe essere fondamentalmente la Gran Bretagna del XIV secolo. Questo è un naso duro, grintoso, cavalieri medievali, freddo con un tocco davvero leggero e speranzoso. È un posto meraviglioso dove stare. Siamo stati messi a terra in questa serie, stiamo iniziando proprio dal basso. Non siamo con i signori e le signore, i re e le regine", ha continuato Parker.

A Knight of the Seven Kingdoms debutterà all'inizio del 2026.